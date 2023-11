Monaco consacre une exposition-hommage au premier ministre d'Etat du règne du prince Rainier III, Jacques Rueff

Il aura été l’un des mentors du jeune prince Rainier III. Ministre d’État de Monaco de juillet 1949 à août 1950, Jacques Rueff aura accompagné le souverain pour mettre sur les rails la construction de la Principauté moderne qu’il ambitionnait dès les premiers jours de son avènement. C’est cette séquence de l’histoire du pays sur laquelle revient "La vision du prince, Jacques Rueff", une exposition installée dans le hall du ministère d’état et visitée hier soir par le prince Albert II et ses deux sœurs, les princesses Caroline et Stéphanie.

L’événement s’inscrit dans le calendrier des célébrations du centenaire de la naissance du prince Rainier III et compile un millier de documents sortis des Archives nationales, des Archives du Palais, de l’Institut audiovisuel de Monaco et du fonds personnel de la famille Rueff. Le tout placé sous le commissariat de Michael Bloche, qui signe là la première réalisation de la Mission de préfiguration des Archives nationales qu’il dirige.

L’exposition est en place dans le hall du ministère d’État jusqu’au 26 janvier, et contient près d’un millier de reproductions d’images et de documents d’époque. Photo Jean-François Ottonello.

"Son passage à Monaco sera très intense"

"Jacques Rueff avait accepté de venir en fonction pendant un an à Monaco par devoir et amitié pour le prince Pierre et à la demande expresse de son fils le jeune prince Rainier III qu’il a connu à la Mission militaire pour les affaires allemandes et autrichiennes de Berlin en 1945. Son passage à Monaco sera très intense, malgré un contexte délicat marqué par des négociations difficiles avec la France et une crise intérieure avec la démission intégrale du Conseil national fin 1949, une crise sociale avec de nombreuses grèves et manifestations, et les difficultés économiques d’après guerre" a rappelé hier le ministre d’État, Pierre Dartout, ne cachant pas sa fierté de rendre hommage à ce prédécesseur, "qui fut l’un des plus grands économistes français du XX siècle et probablement le ministre d’État de Monaco le plus connu à l’international".

Photo Jean-François Ottonello.

Né en 1896, Jacques Rueff a commencé sa carrière à l’Inspection générale des Finances en France, avant d’être chargé de mission auprès du président du Conseil de l’époque, Raymond Poincaré. Son expertise se forge dans ces années, avant la Seconde Guerre mondiale, où il s’engage dans les armées de la Libération. Après son passage en Principauté, il reviendra aux affaires en France, avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, qui lui portait grande estime pour ses conseils économiques.

Son appel à Le Corbusier

Mais l’exposition au ministère d’État se concentre sur sa période monégasque. "Le prince Rainier III avec Jacques Rueff pose dès la première année de son avènement plusieurs des grandes bases du développement de Monaco au cours des décennies qui suivront: redressement financier et économique, développement urbanistique et touristique, une politique de rayonnement forte", rappelle Pierre Dartout.

Photo Jean-François Ottonello.

C’est Jacques Rueff aussi qui sollicite Le Corbusier dans ces années-là pour lui demander une vision urbanistique pour la Principauté. L’épisode est évoqué dans l’exposition dans une correspondance, où l’iconique architecte écrit avoir réfléchi à "trouver des méthodes permettant d’ouvrir un avenir neuf aux initiatives de ce territoire congestionné et voué à des occupations désormais dépassées et démonétisées. Après étude j’avais trouvé des solutions éblouissantes ouvrant toutes possibilités à des initiatives modernes". Des solutions qui n’ont jamais vu le jour. Mais la Principauté s’est développée selon la vision du prince Rainier III, que son premier ministre d’État aura guidé.

Savoir +

Pour visiter l’exposition, jusqu’au 17 novembre, il convient de prendre rendez-vous (via le 98.98.49.15). L’entrée sera libre ensuite du 20 novembre au 26 janvier de 9h30à 17 heures.