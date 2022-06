Le prince Albert II en déplacement dans les Pyrénées sur les traces d'Albert-1er

Omniprésent dans les événements monégasques alors que l’on commémore le centenaire de sa disparition, le prince Albert 1er est aussi à l’honneur à Bagnères-de-Luchon.

En plein cœur des Pyrénées, la station thermale comptait parmi ses visiteurs réguliers, le prince Albert 1er qui y effectue dès son enfance, entre les années 1860 et 1870, des cures thermales dans ce site réputé pour son bon air.



C’est pourquoi la commune a choisi de lui rendre hommage au travers d’une exposition déployée dans les salles du Casino de Luchon, qui raconte comment Albert 1er, en passionné des sciences et des savoirs, avait œuvré pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel des Pyrénées où il aimait marcher.

L’un des derniers combats de sa vie, devenu réalité quelques années après sa mort, avec la création d’un parc national pour protéger cette chaîne montagneuse.

C’est l’histoire dans laquelle s’est plongé mardi le prince Albert II, en inaugurant cette exposition consacrée à son trisaïeul pour lancer un déplacement de deux jours dans les Pyrénées.

Un adepte du pyrénéisme

"Mon trisaïeul aurait pu choisir les Alpes, plus proches de la Principauté. Souvent là où ne l’attend pas, il préfère les Pyrénées, à la fois sensible à la beauté des paysages, à l’hospitalité de ses habitants, et à l’esprit de ce qu’on appelle le pyrénéisme. Dans ses correspondances ou ses carnets, il se montre sensible au vertige des montagnes et au voyage initiatique", a évoqué le souverain dans son discours.