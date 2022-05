Le Musée océanographique consacre une exposition d'art sur les importants bouleversements subis en mer du Nord

Au gré de la déambulation, on note à quel point les personnages, peints entre 1830 et 1930, ont le regard rivé vers le large.

Ces œuvres d’hier et d’aujourd’hui, prêtées par le Museum Kunst der Westküste dans le cadre de l’exposition Northbound. Connected by the Sea (N.D.L.R.: en route pour le Nord. Liés par la Mer), invitent le visiteur à un périple le long de cette côte ouest.

Pour preuve, accrochées aux murs de la salle de conférences jusqu’au 19 juin, vingt-quatre peintures et photographies dévoilent la beauté d’une autre immensité bleue: la mer du Nord. Trait d’union culturel entre quatre pays: les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark et la Norvège.

S’il domine fièrement la Méditerranée, ancré dans le Rocher depuis plus d’un siècle, le Musée océanographique n’en est pas pour autant autocentré sur celle qu’on surnommait jadis Mare Nostrum.

"Vers 1900, les changements sociétaux et la prospérité accrue ont rendu la mer - qui depuis longtemps fournissait les moyens de subsistance aux habitants des littoraux - moins terrifiante et les plages sont devenues petit à petit des espaces de loisirs et de détente", peut-on lire en description à l’entrée de l’exposition, laquelle entend montrer "le rôle que la mer du Nord a joué, et joue encore, dans les liens culturels" entre ces quatre nations la bordant.

L’exposition explore surtout les développements majeurs qui ont bouleversé ces régions côtières et le quotidien de leurs habitants, que ce soit dans la pêche, l’agriculture ou le tourisme naissant, stimulé par les vacances balnéaires et thermales.

Tour à tour, ce dénominateur commun qu’est la mer du Nord captive par ses teintes diverses, ses surfaces tantôt calmes et lisses, tantôt bouillonnantes et capricieuses.

Là, Otto Heinrich Engel a immortalisé des curistes et des vacanciers. Plus loin, Friedrich Thöming a figé cet homme, perché sur son éperon rocheux, absorbé par le panorama vertigineux d’un fjord norvégien. L’aspect pratique de la mer est, naturellement, évoqué avec ces scènes de pêcheurs en plein travail ou rentrant au bercail.

Menacée par l’homme

Une zone de 575.000 km², parmi les plus actives du monde pour l’industrie maritime et le tourisme, désormais soumise à d’extrêmes pressions anthropiques, comme cela a pu être récemment évoqué lors d’un séminaire consacré à la mer du Nord et l’Océan Arctique. Changement climatique, pollution, surpêche…

"En faisant apprécier aux visiteurs de Northbound les beautés et spécificités de la région de la mer du Nord, il s’agit d’attirer leur attention sur l’importance de la protection des côtes et encourager le plus grand nombre à être responsable envers la nature", fait savoir l’Institut océanographique.

L’art, comme source d’inspiration et arme de sensibilisation. Et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, de la Méditerranée à la mer du Nord, pour que survivent ces paysages et écosystèmes si vitaux pour la planète Terre.

Savoir+

Cette exposition de 24 œuvres historiques et contemporaines se tient jusqu’au 19 juin au Musée océanographique. Tarif : prix d’entrée d’un billet.