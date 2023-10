Le Monaco d’autrefois reprend des couleurs à l'espace Léo-Ferré

Des scènes de vie, des paysages ou édifices aujourd’hui disparus… plongez dans le Monaco du début du XXe siècle. Une exposition inédite, fruit d’une rencontre entre le travail de deux photographes: Jean et Jean-Pierre Debernardi. Grand-père et petit-fils animés par la même passion de l’image. À cela près que les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. "Je n’ai jamais connu mon grand-père car il est parti bien avant ma naissance. J’ai toujours regretté cette absence, comme si nous étions liés d’une façon ou d’une autre", confie Jean-Pierre Debernardi.

En se plongeant dans les archives de son aïeul - ancien photographe pour le magazine Rives d’Azur -, c’est une partie de son histoire que le photographe raconte aux visiteurs. Et, au travers d’elle, celle de la Principauté d’antan. D’où le nom de l’exposition, "Monaco d’autrefois", visible jusqu’au 6 octobre à l’Espace Léo-Ferré avant d’être transférée pour plusieurs mois au Musée d’anthropologie préhistorique. Jean-Pierre Debernardi revient sur ce travail "à quatre mains".

D’où proviennent ces photos?

Trente-cinq photos sont exposées. Elles proviennent des archives de mon grand-père. Quand j’avais 14 ans, mon père, voyant que j’étais très attiré par l’art photographique, m’a légué 300 plaques de photographies en verre que je n’avais jamais pu exploiter faute de connaissances et de matériel nécessaire. Mais j’ai toujours su, au fond de moi, que j’en ferai quelque chose un jour.

Un legs que vous avez conservé précieusement?

Pendant toutes ces années, j’ai mis ces plaques de côté dans une petite boîte en acier, protégées de la lumière, de l’humidité et de la poussière. Comme un petit coffre fort.

Sur le port de Monaco, le ponton central est aménagé pour la baignade. Les lattes en bas entouraient une partie de la mer dans laquelle on se baignait. Photos Jean et Jean-Pierre Debernardi.

D’où est venu le déclic de vouloir les monter?

Tout a commencé pendant la crise Covid. On était confinés à la maison et je me suis dit que c’était l’occasion d’approfondir mes connaissances en matière de logiciels de manière professionnelle. J’y ai passé des centaines et des centaines d’heures. Puis j’ai commencé à les restaurer une à une, car certaines n’étaient pas exploitables. Il faut quand même garder en tête que ce sont des photos qui ont 100 ans.

Pourquoi avoir choisi de coloriser ces photos?

Les puristes diront que les photos anciennes doivent rester en noir et blanc. Mais pensez-vous que si on avait donné la couleur à mon grand-père, il aurait refusé de l’utiliser ? Je crois que la couleur aide à se projeter plus facilement, surtout pour les jeunes qui ne sont pas habitués au noir et blanc. Mais pour parler à tout le monde, j’ai aussi présenté la photo d’origine, non restaurée, en noir et blanc. C’est aussi une manière de se rendre compte du travail effectué.

Pour autant, ce n’est pas un travail d’historien.

Je n’ai pas fait un travail d’historien, je m’y refuse. D’où l’aspect colorisation qui a été fait mais avec un certain état d’esprit. Je n’ai pas voulu m’inspirer de ce que je voyais à travers la fenêtre, de la réalité. C’est mon imagination, c’est tout. C’est comme si j’avais peint une photo. C’est ma touche artistique. Parce que cette exposition est bien signée des deux noms. C’est un travail à quatre mains.

Une photo de la place d’Armes enneigée dans les années 1925. Photos Jean et Jean-Pierre Debernardi.

Qu’est-ce que vous avez voulu raconter à travers cette exposition?

J’ai d’abord voulu rendre hommage à ma famille, mais pas que. Dès le départ, je me suis aperçu de l’importance patrimoniale de ces archives familiales. Cette exposition est aussi une balade dans le Monaco du début des années 20 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. On retrouve des endroits caractéristiques de la Principauté. Tous les quartiers sont représentés : Fontvieille, la Condamine, Monaco-Ville, les Moulins… En 100 ans, le changement de visage de Monaco est flagrant.

Savoir+

Exposition "Monaco d’Autrefois"

Jusqu’au 6 octobre, de 11h30 à 19h, à l’Espace Léo-Ferré. Entrée libre

Exposition en partenariat avec la mairie de Monaco

Rens. artphotomonaco@monaco.mc

Livre de l’exposition disponible à l’achat sur place et à la boutique du Palais "Souvenirs Shop".

