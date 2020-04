Le comité de pilotage de l'Exposition universelle 2020 à Dubaï recommande de reporter l'événement d'un an

Prévue du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 à Dubaï, l'Exposition universelle pourrait à son tour être reportée pour cause de coronavirus.

C'est du moins la préconisation avancée lors de la dernière réunion du Comité de pilotage de l'événement, ce lundi 30 mars.

"Dans un esprit de solidarité et d’unité, nous avons soutenu cette proposition d’explorer un report d’un an. Nous sommes impatients d’accueillir le monde, qui, nous en sommes certains, sortira plus fort et plus résilient de ce défi", a commenté Son Excellence Reem Al Hashimy, Ministre d’Etat aux Emirats Arabes Unis pour la Coopération internationale et directrice générale de l’Expo 2020 Dubaï.

"Le monde

des Expo est une grande famille"

Sur site, la construction des Pavillons représentant chacun des pays membres se poursuit "dans le respect des règles de sécurité et des gestes barrières".

C'est notamment le cas sur le Pavillon de Monaco comme le souligne Albert Croesi, Commissaire général du Pavillon Monaco et chef de file de Monaco Inter Expo, qui tient à informer "les entités publiques, parapubliques, tout autant que les acteurs des secteurs économiques et culturels de la Principauté de Monaco, sur l’évolution des réflexions qui

sont menées par les Autorités de l’Expo Dubaï 2020 conjointement avec les pays participants".

Un accord "dans les prochaines semaines"

Alors que les équipes de Monaco Inter Expo restent mobilisées, le gouvernement monégasque estime que "le monde des Expo est une grande famille et dans ces circonstances particulières, l’énergie collective sera encore plus positive et tournée vers l’espoir, si un report de l’Expo était décidé pour 2021".

25 millions de visiteurs sont attendus durant cette Exposition universelle 2020.

Après concertation et validation des pays membres du Bureau International des Expositions, un accord devrait être annoncé "dans les prochaines semaines".

