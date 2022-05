La gare de Monaco rend hommage au prince Albert 1er et à son intérêt pour les transports

Une nouvelle création présentée par le comité de commémoration Albert 1 er avec la collaboration des Archives du Palais, de l’institut audiovisuel de Monaco et la mission de préfiguration des archives nationales de Monaco.

Et "quoi de mieux qu’une gare pour exposer des photos d’histoire sur les modes de transport. D’autant qu’il y a un lien très fort entre Monaco et les chemins de fer, puisque la première ligne qui ralliait la France et Monaco en 1868 a permis un énorme développement de la Principauté", rappelle Fabrice Morenon, directeur des connexions, gestionnaire de la concession de la gare de Monaco. Depuis, près de 20.000 voyageurs fréquentent le lieu quotidiennement pour des déplacements professionnels ou touristiques.

"Il s’est intéressé à

tous les moyens de transport"

"L’idée était de montrer que le prince Albert 1er, comme tout souverain, allait de lieu en lieu soit pour des raisons politiques, diplomatiques ou personnelles et de montrer qu’il employait tous les moyens de locomotion dans des registres différents", explique le secrétaire du comité de commémoration Albert 1er, Stéphane Lamotte.