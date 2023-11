Venez découvrir la rétrospective du Nouveau Musée National de Monaco "casa ideale" consacrée à l'artiste italien Pier Paolo Calzolari

Il garde en mémoire une émotion particulière en découvrant ces œuvres à Paris, en 1994, au Jeu de Paume. Ce souvenir, en autres, a poussé le directeur du NMNM, Björn Dahlström, à inviter Pier Paolo Calzolari à Monaco et à lui ouvrir les portes de la Villa Paloma pour lui proposer une grande monographie rétrospective - comme le NMNM sait les faire - de plus d’un demi-siècle de travail.

Les œuvres de Pier Paolo Calzolari occupent les trois niveaux de la Villa Paloma pour une promenade parfois déroutante dans son univers. Photo Jean-François Ottonello.

Ce n’est pas la première fois que l’on me propose une rétrospective, mais je dois dire la vérité, à chaque fois je suis un peu ému. Ce face-à-face avec des œuvres faites il y a très longtemps me déséquilibre toujours un peu. Je les vois différemment, en mieux ou en pire", sourit l’artiste italien présent ce mercredi en Principauté pour achever l’installation de l’exposition qui ouvrira au public ce vendredi.

L’alchimiste

Pier Paolo Calzolari s’inscrit dans ce mouvement transalpin de l’Arte Povera, où au tournant des années soixante, des artistes ont emprunté des objets du quotidien pour pouvoir créer cet "art pauvre" dans la sémantique des matériaux, mais porteur de sens et de poésie.

Bien qu'habitué, Pier Paolo Calzolari se dit "ému à chaque fois" qui lui est proposé une rétrospective Photo Jean-François Ottonello.

Dans cette philosophie, Calzolari joue l’alchimiste avec des créations qu’on imagine instables: des tableaux peints avec de la peinture de lait pour rechercher le blanc le plus pur, de longues feuilles de tabac pour occuper la toile, des messages imprimés sur des panneaux de sel, fixés dans la masse et accrochés à la verticale.

Certaines œuvres fondent dans les salles d’exposition comme l’installation Tolomeo, table givrée qui en se réchauffant permet aux volutes de givres et d’eau dégagés de dessiner des cartes imaginaires. Ces œuvres rassemblées à Monaco jusqu’en avril ont été produites entre 1960 et 2014. Et découlent d’un texte-manifeste de l’artiste, baptisé Casa Ideale (Maison idéale en italien) où il traçait en 1968, sa ligne directrice dans le monde de l’art contemporain.

"Je veux faire savoir que je ne veux pas de moments de connaissance, que je veux être aussi vivant qu’on peut l’être et aussi déployé que l’on peut l’être", écrivait l’artiste il y a 55 ans, qui se retrouve à présenter pour la première fois son travail dans les murs d’une maison - la Villa Paloma - donnant encore plus de relief aux œuvres.

"Fragile ne veut pas dire sans force"

La pratique est pluridisciplinaire avec la poésie pour fil conducteur. "Une poésie dans une forme d’incompréhension", souligne Guillaume de Sardes qui a écrit dans la publication accompagnant l’exposition et rappelle l’importance de la littérature dans l’œuvre de Calzolari.

Quand le rêveur meurt, qu’advient-il du rêve? questionne justement l’artiste au travers d’un néon éclairé au troisième étage du musée. De salle en salle, tout semble en suspens dans l’univers de l’artiste où les matériaux choisis donnent une fragilité aux œuvres. On sent que parfois certaines pourraient disparaître d’un mauvais geste ou d’un courant d’air. "Mais fragile ne veut pas dire sans force", soutient l’artiste, avec malice.