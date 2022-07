Installée dans son nouvel écrin, la Collection de voitures du Prince séduit les premiers visiteurs à Monaco

"C’est un espace modulable, une exposition qui évoluera au fil du temps", avance Fabrice Notari, dont le cabinet d’architectes s’est trituré l’esprit durant dix ans pour imbriquer ces volumes malgré les contraintes techniques. "On est en souterrain sous la mer", plaisante l’architecte.

L’État, maître d’ouvrage via la Direction des travaux publics, a notamment dû interrompre les travaux à chaque évènement mitoyen (Grand Prix, Yacht Show, Foire Attractions, etc.) "On a eu des délais très longs pour pouvoir exécuter le chantier et quelques soucis parce que l’ouvrage le plus profond est à moins 25 mètres sous la mer." à la croisée des sources, entre mer et montagne, l’ouvrage forme même un "barrage", "car il a fallu équilibrer les pressions".