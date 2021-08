Il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir l'exposition Giacometti à Monaco

Il n’y aura pas cette année de prolongation de septembre, qui compte d’ordinaire de nombreux visiteurs qui se réservent la visite de l’exposition estivale du Grimaldi Forum avant la rentrée.

Cette saison, "Alberto Giacometti, le réel merveilleux" ouverte le 3 juillet, fermera ses portes ce dimanche 29 août à 20 heures.

Un timing plus court que d’ordinaire du à diverses contraintes techniques et un calendrier de rentrée bien garni au Grimaldi Forum. Mais qu’importe, pour les équipes la satisfaction a déjà été de pouvoir ouvrir une exposition, l’an dernier la Covid-19 ayant contraint à l’annulation le projet de rétrospective sur Monaco et l’automobile.

Autre satisfaction, l’affluence pour Alberto Giacometti est bonne dans une période de pandémie toujours incertaine pour organiser de grands événements populaires.