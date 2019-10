Derrière les œuvres colorées de Niki de Saint Phalle se cachent une colère et une souffrance

Composée de quatre-vingts œuvres issues de collections publiques et privées ainsi que de la Niki Charitable Art Foundation, de nombreux chefs-d’œuvre sont présentés dans cette exposition. Des œuvres peintes des débuts de la carrière de l’artiste, jusqu’aux dernières sculptures, en passant par des "tirs" (tableaux réalisés à l’aide d’une carabine), des assemblages, et les premières "Nanas", aux célèbres formes hypertrophiées.

Des "Nanas" colorées et solaires, qui occultent presque les tourments de leur auteure, abusée à l’âge de onze ans par son père. Un lourd secret qu’elle ne dévoilera qu’à l’âge de soixante-quatre ans. Une auteure à l’œuvre complexe et foisonnante, pétrie de contradictions, portée par l’impérieux besoin de montrer qu’une femme peut travailler à une échelle monumentale, et habitée par une colère et une souffrance que l’on retrouve dans ses "tirs".

Une ambiguïté que l’on retrouve aussi dans ses "assemblages", qui ramènent à l’enfance, mais qui comportent des objets tels que des rasoirs, tranchant justement avec l’impression de douceur générale. Autre temps fort de la visite: deux "cathédrales".

Dans l’une de ces œuvres, on aperçoit Gilles de Rais, l’un des ancêtres de cette belle aristocrate. Son œuvre, comme le souligne le titre Niki de Saint Phalle, l’ombre et la lumière, est toute en paradoxes. À l’image de la cité azuréenne du cinéma, entre rayonnement et beauté, mais aussi folie et excès.

Niki de Saint Phalle, l’ombre et la lumière.

Centre d’art La Malmaison, à Cannes. Jusqu’au 3 novembre.

Ouvert tous les jours, de 10h à 19h. À partir d’octobre:

du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.

www.cannes.com/fr