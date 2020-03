Découvrez les œuvres du Seynois Alain Pontarelli au musée des Gueules Rouges à Tourves

Ouvert depuis 2012, le musée des Gueules Rouges offre une visite dans le temps tout à fait remarquable. Grâce à l’association des anciens mineurs de Tourves, de l’agglomération de la Provence Verte et de l’équipe de direction du site, on découvre, sur 1 300 m2, un lieu de mémoire envoûtant et vivant.

Le musée retrace l’histoire de l’activité minière depuis la fin du XIXe siècle jusqu’en 1989, fin de la production. On extrayait alors la bauxite, principale richesse au pays brignolais.

Sur deux niveaux, grâce aux explications fournies par des bornes interactives, on pénètre dans un autre monde, celui des hommes et des techniques de transformation du minerai en aluminium.

Des portraits de "gueules rouges" –surnom donné aux mineurs qui rentraient chez eux couvert de poussière rouge de bauxite– aux allures de conquérant sont affichés dans le couloir qui mène à la galerie de la mine.

Accompagné d’un guide, on découvre les ateliers de travail, reconstitués suivant les années d’extraction.

Depuis quelque temps, l’exposition Gueules rouges, cols bleus et mains rouillées d’Alain Pontarelli s’est approprié l’espace historique. Le sculpteur seynois a choisi de mêler différents matériaux comme le fer, la tôle, le végétal, le bois brut et le tissu pour en faire des œuvres tout à fait originales qui font écho à l’histoire des mineurs.

Le monde ouvrier dans lequel il a vécu lui a transmis une force de création mais aussi les bons outils. Dans la salle des lampisteries, l’œuvre Col bleu et mains rouillées semble avoir toujours existé.

Exposition Alain Pontarelli: Gueules rouges, cols bleus et mains rouillées - sculptures. Musée des Gueules Rouges. Avenue de La Libération,

à Tourves. Ouvert mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h.

Tarif musée + expo : 6€, réduit 4€, gratuit pour les moins de 6 ans.

Rens. 04.94.86.19.63.