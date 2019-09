Découvrez le travail de l'artiste Alain Fleischer au Musée de la photographie

Aujourd’hui âgé de soixante-quinze ans, Alain Fleischer donne le sentiment d’être resté un grand gamin. Esprit créatif à l’appétit d’ogre, il est l’auteur de cinquante livres, trois cent cinquante films et une multitude de projets tournant autour des arts plastiques et prend toujours le même plaisir à mettre ses connaissances techniques au service de ses inspirations.

Celle d’un bricoleur de génie désireux de répondre à quelques questions qui tournent dans sa tête depuis plusieurs décennies.

Fondateur du Fresnoy, studio national des arts contemporains, Alain Fleischer a également été professeur à la Villa Arson, à Nice, au milieu des années 1970. Sur la Côte d’Azur, sa fibre créatrice s’est exprimée sous différentes formes.

"Ce qui m’intéresse beaucoup, ce sont les zones intermédiaires, la manière dont la photographie peut être une mémoire du cinéma", nous a-t-il expliqué durant l’accrochage de ses œuvres au Musée de la photographie Charles-Nègre, à Nice.

écran sensible et nuits romaines

Ce questionnement, on le retrouve au travers d’écran sensible. A première vue, il s’agit d’une simple image grand format, en noir et blanc.

On y distingue une femme au premier plan et un homme plus loin, la tête penchée. En fait, il y a une astuce…

"C’est le résultat de la projection d’un film sur un écran fait de papier photographique. Le projecteur joue le rôle d’agrandisseur, il impressionne l’écran, qui devient une photographie géante. On la révèle avec des balayettes, au cours d’une performance. L’image fixe est le résultat de centaines de milliers d’images animées."

Le plus intrigant dans tout cela? Le fait que l’homme et la femme n’aient en réalité jamais été présents en même temps dans le court-métrage.

Dans la même salle d’exposition, le visiteur découvre une intéressante mise en abyme, avec les clichés puissants de la série Cinecittà.

Amoureux de Rome (il y vit désormais une partie de l’année, après avoir séjourné à la Villa Medicis entre 1985 et 1987), Alain Fleischer est également épris de l’âge d’or du cinéma italien.

Dans différents quartiers de cette capitale, il a projeté des classiques (Vacances romaines, L’Avventura, etc.), puis a photographié les scènes romantiques qui surgissaient sur les murs, à la tombée de la nuit.

Envoûtant.

Alain Fleischer. L’image qui revient.

Jusqu’au 29 septembre. Musée de la photographie Charles-Nègre, à Nice. 1, place Pierre-Gautier. Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.

Tarif: 10€, gratuit pour les habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur, les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, etc.

Rens. 04.97.13.42.20. museephotographie.nice.fr