"C’était le patron de l’entreprise Monaco": Cette exposition rend hommage au rôle de bâtisseur du prince Rainier III

C’est un nouveau chapitre dans la saga de l’année 2023 pour se souvenir du prince Rainier III, à l’occasion du centenaire de sa naissance. En se fondant cette fois, sur le surnom qui colle le plus à son image: celui du Prince bâtisseur. Devenu souverain d’une Principauté à bout de souffle en 1949, Rainier III s’escrimera toute sa vie à façonner Monaco en une cité-état attractive.

C’est cette histoire que raconte "Rainier III, le Prince bâtisseur: une ambition pour Monaco". Une exposition installée pour cinq mois à la salle du quai Antoine-Ier et inaugurée ce mercredi soir par la famille princière.

L’exposition, gratuite, est installée jusqu’au 31 décembre. Photo Sébastien Botella.

Son ambition de transformer la Principauté

"La volonté était de mettre en valeur tout ce que le prince Rainier a réalisé durant son règne", souligne Françoise Gamerdinger, à la tête des Affaires culturelles qui opère ce projet. Et qui a confié le commissariat à un tandem inédit: Christian Curau, architecte conservateur du Palais princier, et le journaliste et animateur Stéphane Bern.

C’est une vidéo de ce dernier qui accueille d’ailleurs les visiteurs pour les plonger dans l’histoire du prince Rainier façon Secrets d’Histoire. "J’accueille les visiteurs pour leur donner la philosophie de l’émission, euh de l’exposition pardon", sourit le médiatique personnage présent ce mercredi en Principauté pour raconter son engagement dans ce projet.

"Nous voulions raconter en quoi le prince Rainier a été un prince bâtisseur: bâtisseur d’un outil économique, d’une prospérité, de la culture, de l’expansion internationale, d’un état souverain consolidé. Un bâtisseur d’image aussi, rien qu’avec les 1.800 reporters de presse présents en Principauté en 1956 pour son mariage avec Grace Kelly".

L’homme d’état, le chef de chantier, le père de famille... différentes facettes de la vie d’un homme mises en lumière au travers des salles. Photo Sébastien Botella.

L’exposition qui démarre par quelques éléments biographiques place d’emblée le curseur sur l’ambition d’un homme. Dans son discours d’avènement, le 11 avril 1950, il annonce clairement qu’il veut transformer la Principauté.

"Il a construit Monaco, pas seulement avec du béton", renchérit Christian Curau. "L’exposition permet de se rendre compte de l’ampleur de son œuvre, de la diversité de son action mais aussi de son charisme et de sa pugnacité. C’était le patron de l’entreprise Monaco, et pour les Monégasques, un père de cœur".

Une grande partie de l’exposition raconte la transformation physique du pays. À partir d’un acte fondateur : déplacer la voie ferrée pour gagner du foncier à exploiter face à la mer. L’idée en 1949 est soufflée par le célèbre Le Corbusier au ministre d’État de l’époque. C’est un autre architecte et urbaniste, Eugène Beaudoin, qui en sera l’artisan, missionné par le souverain pour ce premier projet pharaonique.

"Les plus marquants demeurent l’augmentation du territoire. Une première extension, au Portier, pour créer les plages du Larvotto", rappelle Christian Curau, "puis celle de quatre hectares pour la presqu’île du Sporting". Viendront ensuite les 22 hectares de Fontvieille, comblés par 7,5 millions de mètres cubes de terre pour créer notamment 365.000 mètres carrés de logement. À grand renfort de maquettes, d’images, de documents d’architectes, cette évolution se revit. "Un Fontvieille 2 avait même été envisagé dans les années 80, mais le projet était impossible étant donné la profondeur des fonds devant l’héliport".

Les petites notes jaunes

Après le BTP, des salles plus cosy évoquent l’avènement de la SBM, mais aussi les engagements du souverain dans la défense des animaux, pour la création d’événements artistiques en Principauté. Et la façon dont il a dessiné de nouvelles relations avec la France en ravivant aussi les traditions monégasques.

Les visiteurs s’amuseront aussi des petits "notes jaunes" que celles et ceux qui ont travaillé avec le prince Rainier ont connues. "Avec ces petites notes, il faisait des commentaires sur tout", raconte Stéphane Bern qui en a sélectionné certaines adressées au président de la SBM de l’époque ou le souverain donne son avis: de la programmation musicale, à la troupe du cabaret "indigne de la tradition des spectacles donnés à Monaco" et jusqu’à une campagne de publicité qu’il juge "moche et bien vide".

Des échos savoureux d’une époque qui témoigne d’un tempérament solide. "Ces feuilles jaunes cachetées qui circulaient au Palais, la princesse Stéphanie s’est souvenue qu’enfant, quand elle les voyait passer, son destinataire allait se faire tirer les oreilles", glisse Christian Curau. Il y avait aussi les roses et les bleues, plus tempérées pour faire passer un message.

D’anciennes coupures de presse, comme les unes de Nice-Matin de l’époque, aux images d’archives fournissent matière à s’attarder dans les allées pour décortiquer les petites et grandes histoires. Photo Sébastien Botella.

D’archives manuscrites, il en est question aussi dans une partie plus biographique de l’exposition qui évoque un Rainier jeune homme qui griffonne des caricatures sur ses manuels, écrit une pièce de théâtre qu’il signe sous l’anagramme Pierre Cirnain. Ou parfois seulement « Bob » pour garder l’anonymat relatif.

Dans un cahier, l’étudiant Rainier consignait même des citations qu’il pouvait entendre. Comme celle de Corneille: "Les exemples vivants sont d’un autre pouvoir, un prince dans un livre apprend mal son devoir". Une maxime qui semble l’avoir guidé.

Savoir+

Rainier III - Le prince bâtisseur à la salle du quai Antoine 1er tous les jours sauf le lundi jusqu’au 31 décembre. Entrée libre

Deux diplômés du Pavillon Bosio signent la scénographie Ils ont agi en duo. Coraline Delorme et Thomas Guillaume signent ensemble l’audacieuse scénographie de l’exposition. Un dédale bien rythmé ou le tandem de concepteurs a osé jouer avec des matériaux que l’on n’attend pas trouvé dans une exposition: des structures de béton brut, de la tôle de chantier enveloppent le chapitre consacré aux projets de construction du prince Rainier. "Nous avons eu ce partis pris de laisser de la matière brute pour illustrer le côté bâtisseur du prince Rainier, en reprenant avec des arches, les codes architecturaux de Monaco, et en faisant des percées dans le parcours, comme le prince Rainier en a fait en Principauté". Les deux scénographes sont tous deux diplômés de jeunes diplômés du Pavillon Bosio. C’est la princesse de Hanovre qui a soufflé l’idée de demander à ces étudiants en Principauté de réaliser ce projet, "et nous avons tout de suite été séduits par l’audace de leur scénographie, dans cette salle d’exposition qui n’est pas un palais", glisse Stéphane Bern. "Et nous les avons laissé s’exprimer en toute liberté", confirme Christian Curau, en partant d’une idée de la princesse Stéphanie d’afficher à l’entrée de l’exposition une photo du Monaco de 1923, "pour que les visiteurs aient un choc entre cette image et la Principauté d’aujourd’hui, bâtie par son père".