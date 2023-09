Comment le Nouveau Musée National de Monaco met en lumière une rare collection d'art primitif africain

La passion d'un homme pour l'art primitif africain

En 2006, David et Daniel Jessula ont choisi de faire don de leur collection familiale d’art africain à la Principauté. L’ensemble est constitué de 120 objets usuels et rituels « qui témoignent d’une époque et d’un savoir-faire », note Célia Bernasconi, conservatrice en chef du NMNM qui a inscrit ces pièces à l’inventaire du musée.

Parmi elles : des statues, des reliquaires, de bronzes, une rare collection de poids qui servaient à peser l’or, qui provient du Ghana. Mais aussi un masque mortuaire, Kota, façonné au Gabon, « que mon grand-père avait acheté sur les conseils de Jean Cocteau, dans les années 1920 à Paris », explique Daniel Jessula. Son grand-père, c’était Armand Lunel, qui fut professeur de philosophie au début du XXe siècle à Monaco avant d’entamer une carrière dans les lettres et d’obtenir, en 1926, le prix Renaudot pour son roman Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras.

Mais la collection est d’abord celle du père de Daniel et David, Georges Jessula, dont la famille possédait des investissements en Afrique, notamment dans la production d’huile d’arachide sous l’étiquette Senegaloil. En mars 1945, il effectue son premier déplacement à Dakar et continuera, 35 ans de sa vie, à faire la navette entre son bureau à Monaco et ses usines en Afrique. « Au fil des années, il s’est intéressé aux arts primitifs, retrace son fils, Daniel, pour expliquer la constitution de cette collection. Il a petit à petit acheté des pièces au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin lors de déplacements. Il avait un souci d’expertise, à chaque fois il recherchait l’authentification. En art primitif, on dit d’une pièce qu’elle est authentique si elle a été honorée, c’est-à-dire si un sacrifice a été fait sur cette pièce. S’il s’agit d’un masque, il doit avoir été utilisé pour une danse. »

500 pièces expertisées

À la disparition de leurs parents, les fils Jessula ont hérité de l’imposante collection de 500 pièces. L’idée a alors germé d’en faire don à la Principauté. Comme un témoignage de reconnaissance profond, et historique. « Durant les années sombres, entre 1942 et 1945, notre famille comme d’autres familles juives de Monaco a été protégée par la famille Grimaldi. Nous avons tenu à remercier, par ce geste, la famille princière. Sans eux, ni mon frère ni moi ne serions là. »

Le prince Albert II, fraîchement au pouvoir en 2006, a accepté la proposition et les 500 pièces ont été expertisées pour ne conserver que les plus pertinentes dans les collections du NMNM. La famille en a gardé une cinquantaine, le reste « qui était surtout de l’artisanat et présentait peu d’intérêt, n’a pas été conservé ».

Remisée en Principauté depuis, la collection n’a jamais été montrée, faute de place. À l’exception d’une fois, au Musée des Camélias à Cap-d’Ail. « Nous comprenons que la Principauté manque d’espace. Aujourd’hui, nous avons cette grande chance que Léna Durr ait donné vie à ces objets en réserve. Le fait qu’ils soient digitalisés, ils font désormais partie d’une collection numérique, pour l’éternité ».