Christian Louboutin exposera ses plus belles créations l'été prochain à Monaco

Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum: "L’activité reprend, mais nous restons très prudents"

Avec 32.500 visiteurs pour Giacometti, l’été semble plutôt réussi pour votre établissement ?

Nous sommes assez contents. Étant donné la qualité de l’exposition, on aurait pu faire bien davantage dans un été normal mais on est déjà très contents dans un été anormal avec la quatrième vague, les passes sanitaires, les restrictions nombreuses. Au-delà du chiffre, nous sommes heureux aussi de la grande satisfaction de nos visiteurs et de gens spécialisés qui ont trouvé l’exposition formidable. Nous sommes contents d’être revenus sur la scène culturelle de cette façon.

Un prélude à un automne à l’activité intense…

En effet, nous accueillons tous les gros salons habituels de la rentrée et ceux du printemps qui n’avaient pas pu se tenir. Le tout en trois mois ! C’est un challenge pour toutes les équipes et nous avons dû serrer au maximum les calendriers de montage et démontage des congrès. On va relever ce défi. Tout le monde y travaille depuis le début du mois d’août. Mais on ne va pas se plaindre !

Les manifestations se tiennent-elles dans un format classique ou bien réduit eu égard à la crise?

Non, il n’y a pas de réduction d’occupation d’espaces. Ce que nos clients anticipent, c’est un nombre de visiteurs moins important. Les conditions de voyages sur les longues distances restent compliquées. Mais c’était absolument indispensable pour eux de faire ces événements, car il y a une demande.

Le pass sanitaire sera-t-il demandé pour tous ces événements?

Oui, il sera obligatoire, tout comme le contrôle d’identité que nous imposons à la demande des autorités. C’est une grosse logistique, même si le contrôle d’un pass n’est pas plus long qu’une prise de température comme nous faisions depuis le début de la pandémie aux entrées du bâtiment. On ne fera pas les deux. L’un se substitue à l’autre. Et des équipes sensibiliseront le public dans les files d’attente à préparer leurs pièces d’identité pour contrôle. Ce sera aussi le cas pour les concerts, comme pour celui de Julien Clerc le 11 septembre.

Avez-vous déjà perspectives précises pour votre activité en 2022?

Nos événements récurrents sont déjà positionnés. Puis nous avons beaucoup d’options, quelques contrats signés. Je ne suis pas trop inquiète, le téléphone sonne toujours, même si l’ensemble des organisateurs attendent l’automne pour voir comment ça va se passer. Tout le monde a tiré des enseignements de ces vagues successives qui nous ont contrariés dans le déroulement normal de notre activité. Nous restons d’ailleurs très prudents. Aujourd’hui nous sommes contents, mais si nous devons faire face à un nouveau variant dans un mois, ça peut à nouveau tout bouleverser. Je suis toujours résolument optimiste mais la dernière année m’a montré que ce n’était pas si simple.