"C’est un homme qui m’a bluffé": Stéphane Bern se confie sur l'exposition "Rainier III, le prince bâtisseur" à Monaco

Comment êtes-vous arrivé à œuvrer pour la scénographie de cette exposition?

Quand Françoise Gamerdinger m’a proposé, j’ai tout de suite accepté le projet. En demandant à le faire bénévolement, pour payer ma dette à la Principauté, qui m’a toujours accueilli chaleureusement. Et une dette vis-à-vis du prince Rainier, un homme que j’admirais et que je craignais un peu aussi. [rires] J’avais 20 ou 25 ans quand je l’ai interviewé pour la première fois, j’étais un peu tétanisé. En travaillant sur cette exposition, je dois dire que c’est un homme qui m’a bluffé! Le défi, selon la volonté de la princesse Stéphanie, était de raconter le Prince bâtisseur au-delà du béton. Avec Christian Curau, nous avons essayé de montrer que cette vision, cette ambition qu’il avait pour Monaco vient de loin. Dès 1944, il parle d’un état indépendant et neutre. Et il a agi sur tout en se dotant de moyens économiques avec la SBM et de moyens juridiques et constitutionnels avec une nouvelle constitution en 1963.

Techniquement, comment avez-vous arboré le travail sur ce projet?

Nous avons travaillé en binôme, beaucoup dans les Archives du Palais princier à la recherche de documents, de textes. Nous montrons des documents que le public n’a jamais vus. Ce n’est pas une exposition conventionnelle. On a exhumé ses fameuses notes jaunes du prince Rainier avec ses remarques. Mais aussi ses caricatures dans ses livres de classes, ses citations qu’il collectait. Ou aussi une étonnante lettre qu’il envoie au président de la SBM de l’époque, pour dire ce qu’il pense d’Aristote Onassis.

Que retenez-vous plus particulièrement de cette plongée dans la vie de l’ancien souverain?

Ce que je retiens, c’est qu’il a été le premier prince qui exalte la fierté des Monégasques, revivifie les traditions et se soucie avant tout, du bien-être de chacun. Cette prospérité qu’il a entièrement créée, il voulait qu’elle bénéficie au plus grand nombre et notamment aux plus faibles. La princesse Stéphanie souhaitait d’ailleurs que l’on montre combien son père a œuvré pour les Monégasques. J’ai réalisé d’ailleurs, pour l’exposition, un micro-trottoir à la Condamine pour parler avec les plus anciens du prince Rainier. C’était un moment très émouvant, beaucoup de gens se sont mis à pleurer.

Ce qui apparaît au fil de tous ces événements du centenaire, c’est l’idée que derrière la stature du souverain, on ne connaît rien ou si peu de l’homme...

Nous avons voulu lui rendre justice, les gens ne le connaissent pas et ce n’est pas avec les vieux clichés que l’on fait les bons films! Il a toujours représenté l’autorité, cela occulte la personne privée. Et les gens ont une vision tronquée du prince Rainier. À chaque interview il m’a répété, c’était son obsession, sa volonté de tordre le cou à cette image de Principauté d’opérette. C’était aussi, un homme qui a évolué avec son temps. On n’imagine pas à quel point cet homme aimait la culture, était passionné par la sculpture. Nous montrons aussi le marin qu’il était. Différents aspects au fond d’un homme, qui était passionné des gens.