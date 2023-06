C'est l'une des entités culturelles les plus anciennes de Monaco, le CIM fête cette année ses 72 ans d'existence

Une série de photographies visibles gratuitement jusqu’au 18 juin. Entretien express avec Christian Giordan, président du club qui compte une trentaine de membres.

Après l’exposition Grands Formats, vous présentez votre travail dans les locaux du Comité National Monégasque de l’AIAP. Quel est le thème de ce nouveau rendez-vous ?

C’est un rendez-vous régulier que nous tenons chaque année au mois de juin. Pour cette année, nous avons repris la thématique d’une exposition que nous avons faite à Mouans-Sartoux au début de l’année autour du végétal. Donc on retrouve dans cette exposition pas mal de photos autour de ce thème. Et comme nous avons beaucoup plus d’espace ici, j’ai proposé aux exposants d’exposer une deuxième photo de leur choix. En général, on essaie toujours d’avoir des expositions thématiques.

Qui sont les exposants ?

Nous sommes une vingtaine à exposer. On retrouve des photos prises en Principauté, en Afrique, au Japon. Les membres ont beaucoup d’imagination et produisent beaucoup. Le problème est surtout de faire une sélection, finalement.

Vous êtes une des plus anciennes entités culturelles de la Principauté.

Le club a été fondé en 1951, d’abord sous l’appellation CEPAM (Cinéastes et Photographes Amateurs de Monaco). Puis pendant longtemps ça a été CINÉAM, pour finir par devenir le CIM (Club Image Monaco). Le club fête cette année ses 72 ans d’existence.

Quel est le secret pour perdurer aussi longtemps ?

Le Club Image Monaco a fourni énormément de documentation sur la Principauté. Il ne faut pas oublier que les cinéastes de l’époque ont filmé toute l’évolution de Monaco. Et on s’est retrouvé à une époque avec des tiroirs entiers pleins de films que l’on a confiés à l’Institut audiovisuel. À titre personnel, j’ai travaillé dans l’urbanisme et la construction et j’ai énormément de documents sur les grands chantiers. Je dois avoir 15.000 à 20.000 négatifs en noir et blanc sur la construction du Larvotto, la démolition du Tir au pigeon ou du Park Palace pour lequel j’ai déjà 1.200 photos. Au fil des années, on a participé à plusieurs événements d’envergure. Comme à l’époque où Eugène Debernardi était président de l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature. Nous avions fait une projection de diapositives pour raconter l’histoire de la protection de la nature dans la salle de l’Auditorium avec le prince Rainier et la princesse Grace. On a aussi fait un événement avec la Chambre économique sur toutes les activités que l’on ignore à Monaco comme les industries, les laboratoires, etc. C’est notre participation à la vie culturelle de Monaco. C’est peut-être pour ça qu’on est toujours là. Parce que quelque part, on sert à quelque chose.

À faire rayonner Monaco surtout ?

Oui. Dans l’intitulé de la fédération photographique de France, l’appellation concernait la région PACAC : Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse. Je me suis battu pendant 25 ans pour qu’on ajoute Monaco. Et on l’a eue ! Donc l’intitulé de la fédération photographique de France c’est désormais Provence-Alpes - Côte d’Azur - Corse - Monaco. En tant que Monégasque, j’en suis très fier.

Avez-vous d’autres événements à venir durant l’été ou à la rentrée ?

Pour l’instant nous participons seulement à des événements organisés avec d’autres clubs de photographie dans la région et peut-être en Italie. Ça dépend des invitations qu’on recevra. À Monaco, il n’est pas toujours facile de trouver un espace pour organiser une grande exposition donc nous n’avons pas encore de projet arrêté.

Savoir +

Exposition du Club Image Monaco

Jusqu’au 18 juin, de 13 h à 18 h 30, à l’espace d’art du Comité National Monégasque de l’AIAP.

10 quai Antoine-1er (1er étage)

Entrée libre.