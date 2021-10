Cent cinquantenaire de la naissance de Marcel Proust, une exposition sur sa vie en BD

A l’occasion du cent cinquantenaire de la naissance de Marcel Proust, la Bibliothèque Romain Gary reçoit, jusqu'au 13 novembre 2021, l’illustrateur et scénariste Stéphane Heuet qui se consacre, depuis 1998, à l’adaptation en bande dessinée de A la recherche du temps perdu.

Proust en BD comprend les deux premiers cycles de l’ouvrage de Marcel Proust et comporte 10 tomes (éd. Delcourt). Les BD de Stéphane Heuet sont étudiées dans les lycées et les universités et ont été traduites en 29 langues.

Le public pourra découvrir à la Bibliothèque Romain Gary des planches originales réalisées par Stéphane Heuet ainsi qu’un ensemble de documents mettant en lumière l’important travail de recherche menant au dessin final : dessins et croquis, mêlés à des photos et documents qui évoquent Proust et les splendeurs de la Belle Epoque.