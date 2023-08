Une collection surprenante et inattendue d’objets de la caravane du Tour de France à Beausoleil

Une collection surprenante et inattendue d’objets de la caravane du Tour de France, des goodies ou encore des panneaux retraçant les moments clefs de l’histoire de la Grande Boucle et de ses trois passages à Beausoleil, sans compter toutes ces images en noir et blanc de l’époque…

L’exposition intitulée Tous en Selle, la dernière en date du Centre Histoire et Mémoire Roger-Bennati, est visible jusqu’au 16 septembre. Et regorge de petits trésors qui méritent un détour.

Un vélo Anquetil miniature

"Nous avons ressorti l’exposition qui avait été montée en 2009 à l’occasion du passage du Tour de France à Beausoleil et nous l’avons complétée, c’est pour nous une manière aussi de mettre un coup de projecteur sur le vélo à Beausoleil mais également d’annoncer 2024 comme la grande année du sport pour notre commune avec les JO, le passage du Tour de France ou encore des dates anniversaires de deux de nos clubs de sport", détaille Catherine Acchiardi, responsable du service Archives documentation de Beausoleil au Centre Histoire et Mémoire Roger-Bennati, devant l’une des belles merveilles de l’exposition, une reproduction du vélo Anquetil à l’échelle 35/100 en métal. "Il s’agit d’un prêt."

Ce vélo, qui roule sans aucun souci même si de petite taille, a demandé un travail minutieux de plusieurs années. "Il est l’œuvre d’un Beausoleillois, Roger Asso, bijoutier de métier et fondateur du club cycliste de Cassis où il a passé une grande partie de sa vie professionnelle. Il a réalisé de toutes pièces ce vélo miniature lorsqu’il est revenu à Beausoleil pour sa retraite, dans la maison familiale au cœur du quartier du Carnier. Il s’est attelé à cette tâche malgré les difficultés", poursuit Catherine Acchiardi.

Des objets comme des documents écrits

Si l’épreuve reine du cyclisme international est pour 2023 déjà assez loin derrière nous, cette exposition reste pour autant d’actualité. "Elle permet de participer à la grande collecte des archives lancée par le ministère de la Culture en juin dernier."

Cette grande collecte s’avère en effet une opération nationale pilotée par le Service interministériel des Archives de France (qui dépend du ministère de la Culture), en partenariat avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et l’Académie nationale olympique française (ANOF). Elle a été mise en place par le ministère de la Culture afin de préserver la mémoire du sport à l’occasion des JO 2024 et d’écrire et documenter l’histoire du sport.

Labellisée Olympiade culturelle, cette collecte a officiellement démarré le 23 juin dernier, à Tours, aux Archives d’Indre-et-Loire. Elle est notamment soutenue par Marie-Françoise Potereau, ancienne sportive de haut niveau en cyclisme et actuellement vice-présidente du Comité d’organisation des Jeux olympiques.

"L’imminence des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 en France rappelle l’importance de préserver et de valoriser le patrimoine sportif", appuie Catherine Acchiardi.

Et de conclure: "Nous avons déjà reçu de nombreux objets mais aussi des archives de clubs qui ont fermé leurs portes à Beausoleil. Participer à cette grande collecte nous permet de remonter au niveau national des faits sportifs marquants à Beausoleil. De constituer également notre propre mémoire sportive, riche à Beausoleil. Nous avons d’ores et déjà reçu de très beaux témoignages lors du passage de grandes épreuves cyclistes que nous devons encore répertorier et affiner". Alors à vos souvenirs, à vos greniers, à vos archives sportives… et rendez-vous au Centre Histoire et Mémoire de Beausoleil.

L’exposition Tous en Selle met également un coup de projecteur sur une légende beausoleilloise, Antoine Giauna, un grand coureur cycliste décédé en janvier 2015. Né en Italie, à Dolceacqua, Antoine Giauna était membre du club cycliste de Beausoleil. Régulièrement arrivé deuxième dans les Grands Prix cyclistes de la région, celui qui a aussi été surnommé Tonin a remporté le Grand Prix cycliste de Monaco en 1950. Professionnel de 1940 à 1951, il fait partie de la légende de Beausoleil.

Comme à chaque exposition, le Centre Histoire et Mémoire Roger-Benatti de Beausoleil fait appel à la mémoire de ses habitants et leur demande régulièrement de se reconnaître sur les photos. Il s’agit ici de mettre des noms et des prénoms sur les visages qui ont posé pour cette photo de groupe du Roue d’Or Club de Beausoleil.