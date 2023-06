Huit Aston Martin dont celle de James Bond s’exposent à la Collection du Prince à Monaco

Avis aux amateurs de belles voitures! La Collection de Voitures de S.A.S le Prince de Monaco accueille jusqu’au 30 juin une exposition dédiée à la marque britannique. Au total, huit Aston Martin plus ou moins anciennes sont à découvrir.

De la DBR-2 de 1960 des 24 heures du Mans à une dénommée DB5 Goldfinger... Soit une reproduction tirée à 25 exemplaires de la version utilisée par un certain 007. Et la voiture, déjà exposée dans l’ancien espace qui accueillait les véhicules de la collection privée du prince sur les Terrasses de Fontvieille, est équipée d’un tas de gadgets du célèbre espion: des mitraillettes, un diffuseur de fumée et de plaques d’huile, des plaques d’immatriculation qui changent automatiquement et un bouclier pare-balles à l’arrière!

Photo Jean-François Ottonello.

Pour les curieux, ce modèle qui rend hommage au film sorti en 1964 avec Sean Connery sera exceptionnellement à admirer jusqu’au mois de septembre.

À savoir que l’exposition globale intervient dans le cadre des 110 ans de la marque britannique. Aston Martin a dévoilé sa nouvelle DB12 à l’occasion du lancement de l’exposition ce mercredi soir.