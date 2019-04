Ettore Spalletti a passé un mois à installer ses œuvres dans la villa Paloma. Au millimètre près. Il a d’ailleurs créé plusieurs œuvres pour ce rendez-vous avec le public monégasque.

Il accepte pourtant peu de projets. Mais on peut imaginer que la villa Paloma, comme un promontoire face à la Méditerranée que l’on peut admirer depuis sa terrasse et chacune des fenêtres, l’a séduit. Et pour la peine le bâtiment s’est refait une beauté pour s’adapter à son hôte. Revoyant tout le système d’éclairage des salles pour mettre en valeur les œuvres.

Car la lumière est essentielle pour apprécier la trentaine d’œuvres qui jalonne le parcours établi dans le musée. "Spalletti observe la beauté qui nous entoure et retransmet cette magie qu’il vit tous les jours", commente Cristiano Raimondi.

Dans son atelier, l’artiste a éprouvé ses techniques. Il applique des couches de peinture sur des surfaces en bois, poncées régulièrement, pour exprimer les pigments dans ce qu’ils ont de plus lumineux. À ce titre, le rose et le bleu, langage de son travail, sont uniques. Pour se rapprocher au plus près des couleurs du ciel.

"montrer

Le pouvoir de l'art"