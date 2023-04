Antiquités, meubles vintage, bijoux anciens, curiosités... Antibes Art Fair est ouvert au public jusqu'au 24 avril

Le moment est venu pour les amateurs d’antiquités, mais aussi pour les fous de meubles vintage et d’Art déco, de bijoux anciens ou encore les dingos d’art contemporain, de venir découvrir sur le port Vauban ce que renferme la malle aux trésors de la 51e édition de l’Antibes Art Fair qui a ouvert ses portes hier matin.

Les 90 exposants français et étrangers – et parmi eux de grands galeristes – qui ont été minutieusement sélectionnés par l’association des commerçants, artisans, artistes, forains du Vieil-Antibes à la barre de l’événement depuis l’origine, sont venus avec leurs plus belles pièces. Toujours rares. Et leur histoire.

Car, soyez-en persuadés, ici, toutes ces pièces ont une histoire. Que ce soit une pièce d’art moderne ou contemporain, un bijou, une antiquité, une table design ou un fauteuil vintage.

Voyage dans le temps et dans l’histoire de l’art

Chaque année, depuis un demi-siècle, plus de 20.000 amateurs et collectionneurs d’art se retrouvent dans les allées de l’Art Fair en quête de ces trésors. Des pièces qui réuniront les maîtres mots: authenticité, beauté, rareté et originalité. Celles qui raconteront aussi les plus fabuleuses des histoires.

Quand vous posez les pieds sur l’Antibes Art Fair, vous embarquez pour un merveilleux voyage au fil du temps et des œuvres créées à chaque époque, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Vous partez aussi à la découverte des différentes périodes de l’histoire de l’art et des différents styles de la décoration intérieure. Klein ou Buffet y côtoient ainsi des antiquités du Ve siècle avant Jésus-Christ ou encore une magique Castafiore d’Hergé qui est exposée à quelques pas d’un salon Art déco.

Enfin, sur l’Art Fair, vous rencontrez aussi des personnages qui ont parfois remué ciel et terre pour se procurer une pièce.

Jacques Dworczak de JD Gallery, pour la première fois sur le salon, fait partie de ceux-là. Spécialiste de l’antiquité marine, il est celui qui, en 2009, après une incroyable épopée, fit revenir sur les Champs-Élysées le "nez" du célèbre paquebot France pour qu’il soit vendu aux enchères par la maison Artcurial. Aujourd’hui sur le salon, il expose un mobilier peu commun: celui conçu pour la ville nouvelle de Chandìgarh, en Inde, bâtie de A à Z par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret.

La liste de ce qu’il y a à voir dans cette immense malle aux trésors est bien longue. Et que l’on soit acheteur ou pas, elle vaut le détour.

La création présente cette année sur le salon

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le savoir-faire d’artisans d’art et de créateurs que le salon a voulu mettre en avant cette année. L’office de tourisme et des congrès y exporte en effet une partie de sa manifestation phare, le Week-End du design et des arts. Onze créateurs sont présents avec leurs pièces à vendre. Céramiste, souffleur de verre, néoniste, artisan de la laine… Ils offrent ainsi un large panorama des métiers d’art.

>> Ouverture au public jusqu’au 24 avril, tous les jours de 10h30à 19h30. Esplanade du Pré des Pêcheurs, à l’entrée du Vieil Antibes. Le tarif d’entrée est de 10 euros.