À Monaco, l’exposition consacrée à Christian Louboutin a séduit 37.000 visiteurs

Même si la notoriété de Christian Louboutin est mondiale, lui offrir la tête d’affiche de la saison estivale était un pari pour le Grimaldi Forum. Un pari qui a finalement payé.

À 20 heures dimanche soir, dernier jour de l’exposition démarrée le 9 juillet, les portes se sont fermées sur le chiffre de 37.000 visiteurs. Mieux que l’an passé avec l’exposition consacrée à Alberto Giacometti qui avait juste dépassé les 30.000 billets vendus.

Sur le dernier week-end, le Grimaldi Forum a d’ailleurs enregistré 1.500 passages samedi et 1.800 dimanche de visiteurs curieux de plonger dans l’univers du chausseur star.

"Les derniers jours, c’était la folie", confirme la directrice générale du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri.

"Le temps du bouche-à-oreille a nécessité un peu de délai en juillet. Mais quand c’est parti, c’est parti. Et nous avons enregistré des retours positifs. Les gens étaient bluffés, c’était très inattendu pour les visiteurs, ils ne s’attendaient pas à une exposition si spectaculaire. Sur les réseaux sociaux, l’exposition a donné lieu à une viralité incroyable. Des gens ont fait leurs propres vidéos de la visite, ce qui a permis de toucher des milliers de personnes. Pour nous c’est très satisfaisant nous avons des retours très positifs. Avec sept jours de plus d’exploitation, on aurait eu 10.000 visiteurs supplémentaires", regrette-t-elle, comme un bémol face à un projet déployé pour 51 jours seulement.

Délais serrés

Le calendrier du Grimaldi Forum est ainsi fait. Le démontage de l’exposition a démarré lundi matin afin de faire place nette, d’ici quinze jours, pour accueillir les premiers congrès au planning, qui ont réservé l’espace Ravel. Ce qui explique ces délais serrés. "Cette année particulièrement, c’était très court", souffle Sylvie Biancheri. "Ça fait mal au cœur après tout ce travail et cette scénographie impressionnante à monter de se dire qu’il faut déjà démonter. Mais nous sommes obligés de le faire car nous avons un calendrier événementiel de tourisme d’affaires qui reprend. Nous sommes confrontés à ce compromis et on fait au mieux".

À l’avenir, l’extension du Grimaldi Forum pourrait permettre de moduler les espaces disponibles et de rendre l’espace Ravel et ses 4.000 mètres carrés plus longtemps disponibles aux projets culturels estivaux? Peut-être à partir de 2026 espère sa directrice générale. "Nous voudrions faire en sorte de pouvoir exploiter au moins la première semaine de septembre avec l’exposition. C’est indispensable, même économiquement. Aujourd’hui, tous les grands musées ont augmenté les durées de leurs grandes expositions. Mais nous n’augmenterons jamais à trois mois, car l’espace Ravel sans piliers, avec cette hauteur, ce volume, c’est notre joyau de tous les espaces. On ne pourra pas l’immobiliser tant de temps".