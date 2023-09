60 trésors antiques exposés à Monaco pour célébrer les 60 ans de l’Association mondiale des amis de l’enfance (Amade)

Soixante sculptures pour soixante cultures et soixante années d’existence. C’est l’idée de la Fondation Donnadieu, orchestrée par Ludovic Donnadieu, à l’occasion des 60 ans de l’Amade. L’association, créée par la princesse Grace en 1963 et présidée par la princesse Caroline depuis 1993, se mobilise en faveur de la protection de l’enfance. Des valeurs partagées par Ludovic Donnadieu qui a lancé sa fondation cette année et qui s’est donc associé à l’Association mondiale des amis de l’enfance pour fêter ses 60 ans de militantisme. "Ce sont 60 œuvres de ma collection privée, explique Ludovic Donnadieu. La collection totale comporte 100 œuvres sur 100 cultures anciennes du monde, la plus vieille datant de - 6.000 avant J. C."

Si la démarche paraît simple, détrompez-vous. Elle ne l’est pas. "J’ai acheté ces pièces auprès de 55 marchands dans les meilleures galeries et les meilleures salles de vente internationales. Il faut comprendre que pour acquérir des œuvres comme celles-ci, il faut en parcourir des centaines de milliers. Donc pour 100 œuvres, j’ai dû en voir des millions. C’est un marché qui est rempli de faux. 98% des pièces qui circulent sont des fausses et quand elles sont véritables, c’est souvent de piètre qualité donc il faut être vigilant."

Des miniatures qui mesurent jusqu’à 20 centimètres de haut

La particularité de l’exposition se trouve non seulement dans la richesse des œuvres mais aussi dans la taille des sculptures, qui ne dépassent pas les 20 centimètres. "Ce sont de petites œuvres qui rappellent la petitesse et la fragilité de l’enfance mais il y a aussi une certaine grandeur esthétique. On n’a pas besoin d’aller chercher dans le monumental pour trouver du grand. Ce sont des petits trésors, c’est la raison pour laquelle je parle souvent de d‘orfèvrerie. Ce sont uniquement des représentations de l’Homme et l’animal."

La mise en scène se veut, elle aussi, particulière. Les pièces seront comme suspendues, grâce à des modules que Ludovic Donnadieu a créés. "Tout est en acier et en verre, détaille celui qui travaille comme expert comptable pour des ONG internationales. Toutes les œuvres sont disposées en cercle parce que cela représente l’unité, l’infini. Les œuvres sont insérées dans un tube en verre qui a été réalisé par un Meilleur ouvrier de France." Ces tubes vont être accrochés à des branches en acier qui viennent d’un axe central, à la manière d’un arbre.

Cela fait plusieurs années que Ludovic Donnadieu collabore bénévolement avec l’Amade (lire ci-contre). Et lorsque la question s’est posée autour d’un évènement pour célébrer les 60 ans de l’association, Ludovic Donnadieu a proposé sa collection personnelle avec une idée derrière la tête. "Cette exposition est liée à l’Amade par sa diversité culturelle. l’Association mondiale des amis de l’enfance intervient auprès d’enfants sans distinction."