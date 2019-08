4 bonnes raisons d'aller découvrir l’exposition consacrée à Dali au Grimaldi Forum

Une exposition de Salvador Dali sans montres molles, déploiement d’extravagances surréalistes et autres portraits géants d’un peintre à qui le public prête au moins autant de folie que de génie. Voici enfin une face cachée de l’artiste qui se dévoile au Grimaldi Forum jusqu’au 8 septembre.

L’exposition retrace soixante ans de création et une inspiration qui va bien au-delà des courants artistiques du XXe siècle dont certains - dont Dali - ont joué avec le marketing jusqu’à s’y fondre et s’y confondre.

Le Dali que l’on découvre grâce à Montese Aguer Teixidor, commissaire d’exposition, brosse toute l’histoire de la peinture, de Leonard de Vinci à Andy Warhol, non pas comme une grande fresque mais bien plutôt dans l’intimité subtile et délicate d’un travail réfléchi, construit, élaboré avec persévérance et respect des grands maîtres.

1. Jamais sans Gala

Et cette intimité qui saute aux yeux sans pourtant être un parti pris revendiqué de l’exposition, c’est d’abord la relation du peintre et de sa compagne. Dali et Gala. Les œuvres présentées à Monaco viennent du reste de la Fondation Gala-Salvador Dali.

On visite trop peu d’expositions, on voit trop peu de rétrospectives d’artistes, on lit trop peu de biographies qui évoquent avec justesse le rôle de la femme - muse, mère, amante, accompagnatrice, consolatrice, inspiratrice. Au Grimaldi Forum, Gala est omniprésente ; jamais imposante. Dans les tableaux, sur les photos. On la sait là, au côté du peintre, souvent face à lui. C’est ainsi que le visiteur découvre le couple en séjour durant quatre mois à Roquebrune-Cap-Matin.