13 Porsche d'exception exposées à Monaco : "Pour tous les amateurs de voitures, Porsche est un nom mythique" estime le prince Albert II

Prince Albert II : "Porsche est une marque un peu à part qui procure un plaisir de conduite exceptionnel"

Quel regard portez-vous sur la création du Cercle des Amis de la Collection?

C’est formidable. C’est une très belle initiative. Je remercie beaucoup Thierry Boutsen d’être l’instigateur de cette association qui va, la preuve en est avec cette très belle exposition Porsche, animer ces espaces avec d’autres expositions. Cela contribuera à faire mieux connaître ce lieu qui m’est cher. Ce sera le fer de lance de la vitrine de l’association entre le sport automobile, ma famille et plus largement la Principauté de Monaco.

Comment vit la Collection depuis son déménagement?

Ça ne fait que 8 mois mais il y a déjà une très belle affluence. Nous sommes très heureux. J’avais un peu peur du changement de lieu, dans un espace plus exigu. Avec des animations différentes, un parcours différent, des apports audiovisuels… Nous faisons vivre ce nouvel espace autrement. Il faut plus d’expositions temporaires et faire tourner la collection. Cet espace est appelé à un bel avenir.

"On ne m’a jamais vu dans les rues de Monaco avec cette Porsche"

Avez-vous une anecdote à partager sur la 911 Carrera RS qui vous appartient?

Elle est là depuis le temps de mon père et je ne l’ai jamais vraiment conduite. À l’époque, j’avais une Porsche 928 et je n’avais pas trop le droit de conduire celle-là. Mais elle est très belle et, bien sûr, il y a un attachement sentimental. Mais on ne m’a jamais vu dans les rues de Monaco avec. [rire]

Qu’est-ce que vous inspire la marque Porsche en général?

Pour tous les amateurs de voitures, Porsche est un nom mythique. La marque, comme d’autres, s’est servie de son succès dans le sport automobile pour faire des applications pratiques pour des voitures commerciales. Et avec quel succès! Ces lignes racées, ces lignes de compétition, le développement du moteur… Porsche est une marque un peu à part. On sait qu’avec Porsche on a des voitures de très grande qualité, sûres, fiables et qui procurent un plaisir de conduite exceptionnel.