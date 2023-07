Retrouvez l’ambiance du Jumping international de Monte-Carlo en images

Le chèque de 25.000 euros remis à l’association Amade LGCT.

Ljuba Buzzola, jeune cavalière à Monaco, s’est régalée à se confronter à la piste de ses idoles. LGCT.

Cyril Dodergny.

La Principauté, neuvième étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour, a su une nouvelle fois faire preuve d’élégance et d’excellence grâce à la technicité de ses pistes et de ses équipements. Elle s’est aussi démarquée par son implication caritative avec la Longines Pro Am Cup Monaco qui a fêté, cette année, les 60 ans de l’association Amade (Association Mondiale des Amis de l’Enfance). Ce rendez-vous, imaginé en 2010 et parrainé par Charlotte Casiraghi, s’avère toujours attendu par le public monégasque. Plusieurs grands champions, comme Philippe Rozier, se sont d’ailleurs volontiers prêtés à l’exercice. À l’issue de cette épreuve, un don de 25.000€ a été remis à Jérôme Froissard, secrétaire général de l’Amade. Hier soir, place était donnée au Grand Prix qui a marqué le fin de cette 18e édition du Jumping international, sous un soleil de plomb et une très belle ambiance. Et un public au rendez-vous, comme toujours, avec des tribunes et des loges VIP affichant complet depuis près de trois jours.

1 Julien Épaillard, avec Donatello d’Auge, a survolé la grosse épreuve de la deuxième journée du Jumping International de vendredi. Ce samedi, il s’avérait donc l’un des grands favoris du Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco, doté à 1,5 million d’euros.

2 Lors de la Longines Global Champions League (LGCL), qui s’est tenue vendredi, la formation Riesenbeck International, emmenée par les Allemands Christian Kukuk et Patrick Stühlmeyer, a remporté sa cinquième victoire. Inattendu. Un régal pour le public.

3 En partie ouvert au public en journée, le Jumping international est aussi l’occasion de capter de très beaux moments de complicité et entre le cavalier et son cheval ou encore le rapport fusionnel entre ce dernier et son groom.

4 Ce samedi, s’est tenu le Grand Prix du CSI 2*, un spectacle de haute qualité, qui a été remporté par Felipe Coutinho Mendonca Nagata avec Joy for Ever. La veille, dans la principale épreuve du CSI 2*, c’est la Française Inès Joly qui s’est montrée la plus rapide avec Faylinn de Fondcombe, jument de avec laquelle elle avait déjà remporté deux épreuves à Cannes au début du mois.

5 Le village du jumping a chaque jour accueilli les passionnés et les curieux en marge des épreuves. Avec son décor soigné et cosy, le Njok café, petit nouveau de l’étape, idéalement placé au cœur de l’événement, a rapidement été pris d’assaut dès la journée de vendredi.