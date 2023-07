À 17 ans, la cavalière monégasque Anastasia Nielsen remporte l'or aux championnats d'Europe junior d'équitation en Italie

Quelle performance majuscule réalisée par Anastasia Nielsen. La Monégasque a remporté l’or aux championnats d’Europe junior (du 10 au 16 juillet 2022) qui avaient lieu à Gorla Minore en Italie. Le tout, après avoir fait preuve d’une grande régularité du début à la fin de la compétition.

Son meilleur résultat avant cela dans cette catégorie étant 14e en 2021. Cette fois-ci, la cavalière de 17 ans a déjoué tous les pronostics.

En compagnie de son fidèle Tailormade Contou, un fils de Conthargos, qui a commencé à concourir courant 2021. Avec lui, elle avait déjà remporté un Grand Prix réservé aux jeunes cavaliers à Compiègne. Tous les deux ont donc porté au plus haut les couleurs de la Principauté.

Le maître-mot aura été la régularité, et c’est bel et bien ce facteur qui a permis à Anastasia Nielsen de monter sur la plus haute marche du podium. Même si cela n’a pas été facile, puisqu’il a fallu faire face à une grosse concurrence. Nick Nanning et Tom Wacham annoncés comme favoris avant le début de ces championnats, avaient terminé sur un sans-faute.

Mettant au passage la pression sur la pensionnaire du Rocher, sans droit possible à l’erreur.

Anastasia Nielsen (au centre) a déjoué tous les pronostics pour ce championnat. Photo Fédération équestre de la Principauté de Monaco.

Les années compliquées d’Anastasia Nielsen

Mais la jeune Anastasia a fait encore plus fort pour accomplir un rêve. Ce qui a valu à la Fédération équestre monégasque d’obtenir un succès retentissant.

La mère de la principale intéressée, en tant que première supportrice, n’en est que plus fière: "Je fais tout pour qu’elle s’épanouisse là-dedans car c’est sa vie, et je suis très reconnaissante de ce titre obtenu. Tout cela est arrivé à la suite d’un énorme travail, même s’il y a toujours une part de chance dans ce genre de compétition".

Lorsque Marina a compris que sa fille avait a minima la médaille d’argent, une joie immense l’habitait : « Lors du dernier tour, nous avons tous sauté avec ses entraîneurs. C’est tellement mérité pour elle. Elle a vécu cinq années difficiles après le décès de son père. Aujourd’hui nous sommes tous absolument heureux pour Anastasia ».

Une magnifique histoire à un si jeune âge. Ce qui lui aura bien valu une semaine de vacances avant de se remettre au travail, afin de faire bonne figure en Allemagne.

La grosse concurrence avait mis la pression sur la cavalière monégasque qui s'est surpassée. Photo Fédération équestre de la Principauté de Monaco.

Les autres résultats

Monaco a fait plus que bonne figure lors de ces championnats d’Europe, puisque l’équipe équestre a disputé le tie-break pour le bronze, et a manqué de peu de monter sur la troisième marche du podium. Il a suffi de 24 centièmes.

Cruel forcément. Mais une prestation de très haut niveau également. C’est le fruit d’un long travail, il n’y a pas de recette miracle.

L’autre Monégasque qui était en finale se nommait Inigo Lopez de la Osa Franco.

Dans la catégorie des Jeunes Cavaliers, il s’est classé 14e. Après un magnifique premier tour, il a connu une chute fatale lors du deuxième, l’empêchant par la même occasion d’entrer dans le top 10.