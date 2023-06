Cinq choses à savoir sur le 18e Jumping de Monte-Carlo

Les meilleurs cavaliers de la planète sont rassemblés sur le port Hercule jusqu’à samedi soir pour la 18e édition du Jumping international de Monte-Carlo, qui compte parmi les plus prestigieux évènements sportifs de la Principauté chaque année et marque la 9e étape du Longines Global Champions Tour. Parmi eux, les numéros 1 et 2 mondiaux, le tenant du titre 2022 du Longines Global Champions Tour ou encore l’ancien numéro 1 mondial.

1. À guichets fermés ou presque

Ce mercredi, il ne restait que quelques places. D’ici à ce jeudi midi, les billets pour les 540 sièges en tribune seront vendus et ce pour les trois jours, assure-t-on à l’organisation. "Les billets partent toujours très vite", indique Aliénor de La Rochefoucauld, chargée de communication pour l’événement.

Pour le public qui n’a pu se procurer le précieux sésame, il existe un plan B. Tous les jours, les tribunes et l’entrée sont en accès gratuit jusqu’à 16h30. "Dans la journée, avant le CSI 5* qui est payant, l’entrée pour le National et le 2* est libre. Et pour ce dernier niveau, il y a déjà du beau sport à voir. Pour quelqu’un qui ne connaît pas bien l’équitation, ou qui est amateur sans être un très grand passionné, il s’agit là déjà d’un très beau spectacle."

2. Un plateau exceptionnel cette année

L’édition 2023 s’annonce somptueuse. La Principauté a toujours reçu les plus grands cavaliers du monde lors de son Jumping international, mais, cette fois, plus que jamais, le plateau s’annonce remarquable. C’est en partie la dotation exceptionnelle de 1,5 million d’euros qui veut cela et qui rend d’ailleurs la concurrence plus serrée.

"Nous avons toujours été très gâtés mais pour cette nouvelle édition, c’est du jamais vu." Sur les 147 cavaliers engagés, la 9e étape du circuit Longines Global Champions Tour reçoit un concentré du Top30 mondial.

"Rassembler autant de cavaliers de ce niveau et réunir sous une même compétition les numéros 1 et 2 mondiaux, cela reste très rare." Notamment parce que les concours 5* s’avèrent multiples aujourd’hui. "Si bien que les cavaliers 5* se répartissent souvent entre tous ces concours et se croisent finalement rarement au même endroit."

Parmi les présents, le numéro 1 mondial donc, le Suédois Henrik von Eckermann. Champion olympique et du monde par équipe, champion du monde individuel et vainqueur le 18 juin sur l’étape du Longines Global Champions Tour de Stockholm. Henrik von Eckermann est la star du moment. Son compatriote Peder Fredricson, ancien numéro 1 mondial, et lui aussi champion du monde et olympique par équipe, est également de la partie.

L’Autrichien Max Kühner, numéro 15, vainqueur l’an dernier avec son Selle Français EIC Coriolis des Isles vient aussi défendre son titre.

"Trois Français voudront probablement suivre la trace de Kevin Staut, seul tricolore sacré à Monaco, en 2012, avec Rêveur de Hurtebise HDC." À leur tête, Julien Épaillard, n°2 mondial depuis le mois d’avril. Ce champion a récemment remporté avec Donatello d’Auge l’étape du Longines Global Champions Tour disputée à Saint-Tropez.

Les passionnés auront probablement aussi un regard admiratif pour le Britannique John Whitaker, doyen de l’étape. Encore dans le Top100 mondial et n°5 de son pays, il est à bientôt 68 ans, l’une des légendes de sa discipline !

Les cavaliers monégasques ont cette chance de participer au Jumping qui propose aussi un concours national. Photo Sébastien Botella.

3. Une chance pour les cavaliers monégasques

Le Jumping International de Monaco est l’unique étape sur les 16 du Global Champions Tour à le proposer. Chaque journée débutera par des épreuves du CSI 2* et du concours National avec de nombreux cavaliers monégasques heureux de pouvoir évoluer aux côtés de grandes stars de l’équitation et de leurs idoles. "Il s’agit pour eux d’une formidable opportunité d’évoluer sur la même piste et dans les mêmes conditions que les meilleurs mondiaux."

Parmi les cavaliers, notons la présence de la benjamine de l’étape, Lou Schiffler Porée, âgée de 9 ans, qui évolue en Nationale et, pour les talents émergents, d’Eva Rey, Eileen Thomel, toutes deux âgées de 16 ans ou encore d’Iñigo Lopez de la Osa Franco, 20 ans.

4. Une nouvelle formule

La programmation habituelle a été légèrement modifiée cette année. Les organisateurs souhaitent proposer un temps fort chaque jour au public dans un format plus lisible.

Ainsi, la Longines Pro-Arm Cup se déroulera dès le jeudi. Parrainée par Charlotte Casiraghi, cette épreuve par équipes à but caritatif associe un amateur et un professionnel.

Dans un format rendu plus accessible, la Global Champions League constituera le temps fort de la journée de vendredi.

Samedi, le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco, doté de 1,5 million d’euros, offrira un véritable feu d’artifice aux spectateurs.

"Jusque-là, le Global Champions Tour, qui est en deux manches, était sur deux jours et jusqu’à la dernière minute, on ne pouvait pas savoir qui était qualifié pour le Grand Prix du samedi soir. Pour le public, il est plus simple et plus visible d’avoir les deux manches à la suite et le même jour. Pour soutenir son équipe, c’est également plus sympa, y compris en termes d’adrénaline."

5. Piste atypique à l’image du Grand Prix

À l’image du circuit du Grand Prix de Formule 1, la piste du Jumping international de Monte-Carlo exige une grande technicité de la part du cavalier et de son cheval.

"Ici, il s’agit de tourner dans un mouchoir de poche. On peut vraiment comparer au Grand Prix de Formule 1. La piste n’est pas classique, termine Alienor de la Rochefoucauld. Ça se rapproche un peu de l’indoor, il faut être très réactif, avoir de l’instinct pour que les distances sortent bien. C’est hypertechnique à monter."

De quoi offrir du grand et du beau spectacle durant ces trois jours.