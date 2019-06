26 cavaliers monégasques vont concourir, dès ce jeudi, au Jumping de Monte-Carlo (et c'est un record)

Parmi ces 15 cavaliers qui affronteront des barres à 1,15 m jusqu’à 1,45 m selon les épreuves, de nationalité monégasque ou résidents de la Principauté, se détachent deux stars locales Ilaria Sutera, 23 ans, et Wenceslas Thomel, 34 ans. Tous deux s’entraînent très loin du Rocher, en Normandie. La première, de nationalité italienne, a grandi à Monaco et a toujours pratiqué son sport sous le drapeau rouge et blanc. Le second est Monégasque. Tous deux ont le niveau pour remporter des épreuves du CSI 2*.

Les jeunes cavaliers en force

La jeune génération de cavaliers de la Principauté arrive en force dans cette catégorie, avec de jeunes athlètes à surveiller de près, comme Salomé Panizzi, Alexandra Gazo ou encore Tamara Harnett. Il y a aussi la nièce de Wenceslas Thomel, Eileen, 12 ans, dont la maman, Dietlinde, la sœur de Wenceslas, est également engagée en CSI 2*. Une affaire de famille, semble-t-il.

Quinze Monégasques en lice au CSI 2*, c’est un record. Et quand on sait que la Fédération équestre de Monaco crée cette année une troisième épreuve réservée à treize jeunes de la Principauté, on voit bien que jamais les cavaliers monégasques n’auront été aussi nombreux au Jumping international de Monte-Carlo.

Savoir+

Jumping international de Monte-Carlo, du 27 au 29 juin sur le port de Monaco.

Tarifs : de 18 à 82 €.

Plus d’infos sur www.jumping-monaco.com ou au +377.97.70.24.14.