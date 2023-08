Zone de pêche protégée à Cap-d’Ail : où en est-on ?

Parfois, il suffit d’un élément déclencheur pour débloquer un projet vieux de 25 ans. Ce 2 décembre 2019 lors d’une réunion avec toutes les autorités concernées par la zone de pêche protégée de Cap-d’Ail, un dossier qui patine depuis de trop nombreuses années, Jean-Paul Roux se lève et s’empare d’un marqueur noir avant de tracer une série de traits sur une carte marine. "Voilà, vous pouvez la faire dans ce périmètre, mais à une seule condition : personne ne pêche et ne plonge dans cette zone", prévient alors le premier prud’homme de pêche du canton de Villefranche-sur-Mer.

Sans ce feu vert, reconnaît le maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, "le projet ne voyait pas le jour". La municipalité délibère dans les jours qui suivent, le comité local de pêche donne également un avis favorable, la machine administrative est enclenchée. Le 23 octobre 2020, un arrêté ministériel officialise cette zone de cantonnement : 244 hectares entre le Cap Rognoso et l’épi Barraïa de la plage Marquet. Plus que la superficie de Cap-d’Ail, et aussi de la Principauté de Monaco. Moins, par contre, que les 340 hectares esquissés par Jean-Paul Roux.

La pêche en bateau, qu’elle soit plaisancière ou professionnelle, y est proscrite tout comme celle à la ligne. Même interdiction pour la chasse et la plongée sous-marines. Près de trois ans plus tard, où en est-on réellement ?

« Le plus bel espace de notre canton »

La zone à la configuration volcanique, et donc propice aux nurseries, était privilégiée par les pêcheurs. Ceux à la ligne ont migré plus à l’ouest du sentier des Douaniers ou depuis la digue du port de Cap-d’Ail. Quant aux pêcheurs professionnels, ce fut forcément un manque à gagner. "C’est le seul plateau du secteur avec un haut-fond. Les poissons y sont nombreux", confie Eric Rinaldi, pêcheur professionnel à Monaco.

Il y a plus de deux décennies, l’endroit était même le terrain de prédilection de la Fédération française d’étude et de sport sous-marine, qui y organisait des compétitions de chasse sous-marine.

Jean-Paul Roux renchérit : "C’est le plus bel espace de notre canton. En sanctuarisant cette zone, la croissance de la faune sous-marine nous profitera dans quelques années, au-delà du périmètre de 244 hectares."

Pas de balisage en mer

Mais tous les usagers de la mer respectent-ils l’arrêté en vigueur ? Si des panneaux informatifs du Département ont été disséminés à la capitainerie du port de Cap-d’Ail et le long du sentier des Douaniers, aucune balise en mer ne matérialise la zone.

"Le service des phares et balises de Brest est réticent à l’idée d’en installer à proximité des ports car il considère que cela peut-être un obstacle à la navigation et à la plaisance, argumente Xavier Beck. L’information a été largement communiquée. Personne n’est censé ignorer cette zone de cantonnement de pêche. Mais certains font semblant de ne pas savoir."

En zodiac, Jean-François Descamps et André Mallea, respectivement conseillers municipaux délégués aux plages et bord de mer mais aussi à la sécurité, patrouillent sur site pour marteler l’information et faire de la pédagogie. La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ainsi que la gendarmerie maritime, elles, ont déjà dressé plusieurs procès-verbaux.

"Il s’agit surtout de plaisanciers, les professionnels sont au courant", nous confirme cette dernière. Les verbalisés s’exposent à des amendes pouvant osciller entre 75 et 3 000 euros selon la qualification retenue et risquent la comparution devant le tribunal maritime de Marseille.

Une carte interactive avec géolocalisation

La mairie de Cap-d’Ail a développé une carte interactive avec géolocalisation GPS, mise en ligne sur le site internet de la commune, pour savoir si l’on se trouve (ou non) dans les 244 hectares protégés. Tout est désormais une question de civisme et de respect des mesures de préservation. "À la rentrée, on va se manifester auprès des autorités car le cantonnement n’est pas assez surveillé. Il y a du laisser-aller, juge Jean-Paul Roux, mécontent. Des plaisanciers continuent d’y aller, certains la nuit parfois. Le mouillage y est autorisé pour les bateaux en dessous de 20 mètres. Mais il y a dix jours, par exemple, on a repéré des yachts de 50 à 60 mètres. On réclame plus de surveillance. »