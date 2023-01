Y a-t-il assez d'arbres dans votre ville? Découvrez les résultats de notre grand sondage

Espaces réservés aux arbres et à la végétation dans vos villes, choix des espèces, taille, jardins de proximité… vous avez dit vos attentes. Et elles sont importantes.

"A votre avis, votre ville est-elle suffisamment arborée ?" C'est la première question que nous avons posée aux habitants des dix plus grandes villes de notre territoire.

Le résultat est sans appel: vous avez répondu "non" à 82% dans les Alpes-Maritimes et "non" à 74% dans le Var.

Infographie Aurélie Selvi.

Qui a participé? Dans le Var, les habitants de Toulon, La Seyne-sur-mer, Hyères, Fréjus, Saint-Raphaël et Draguignan ont été invités à participer à notre enquête en ligne. Et dans les Alpes-Maritimes

ceux de Nice, Cagnes-sur-Mer, Antibes Cannes et Grasse, et Menton.

Parmi les répondants, les Antibois, les Cannois et, dans le Var, les habitants de Fréjus, Saint-Raphaël et Hyères sont ceux qui se sont le plus largement mobilisé, proportionnellement à la population de ces villes.

Plus des ¾ des femmes et des hommes qui ont participé au sondage habitent les quartiers autour de l'hyper-centre et la périphérie. Grandeur des arbres et présence le long des rues et sur les places

Infographie Aurélie Selvi.

Dans les Alpes-Maritimes, la moitié des sondés estime que les arbres plantés le long des rues ou places sont de taille moyenne, et un quart de petite taille, tandis que 22% les disent "grands". Dans les villes du Var vous les jugez moyens ou grands à 75%. Qu'en est-il de leur présence dans les rues de la ville ?

Le long des rues de votre ville, sur les places, vous jugez la présence des arbres très rare ou rare (à 46% dans le Var et à 50% dans les Alpes-Maritimes). Un sondé sur 4 estime qu'ils sont "présents ou très présents" dans le Var, une part qui tombe à 1 sur 5 dans les Alpes-Maritimes où vous êtes nombreux à regretter que les arbres ne soient pas assez présents dans les nouveaux aménagements en ville.

Parcs et jardins de proximité suffisants? A la question "Les parcs et jardins sont-ils suffisamment nombreux dans votre ville ?"les ⅔ des sondés varois ont répondu "non", et vous êtes 75% à les trouver insuffisants dans les Alpes-Maritimes.Vous avez aussi été questionnés sur la répartition de ces poumons verts dans la ville. Vous estimez à plus de 60% qu'ils ne sont pas bien répartis sur l'ensemble de votre commune.