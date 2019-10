Xylella Fastidiosa: la filière oléicole contre attaque en mettant en place plusieurs actions

L’inquiétude grimpe d’un cran... Présente sur le territoire depuis 2015, la bactérie Xylella fastidiosa est devenue, au même titre que le charançon ou la Pyrale du buis, un "classique" parmi les nuisibles qui touchent le département. Oui, mais voilà...

En septembre, première dans les Alpes-Maritimes, deux oliviers infectés ont été abattus, à Menton et Antibes. Ce qui, évidemment, émeut les professionnels d’une filière oléicole hautement emblématique (1). Une réunion d’information était, ainsi, organisée, ce mercredi, par la Chambre d’agriculture, au Rouret.

Aux côtés des pros, membres de la Draaf (direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), de la Fredon (fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles) ou de l’Inra (institut national de la recherche agronomique) étaient rassemblés à la Maison du terroir.

D’abord, "pour réexpliquer les réglementations, les moyens pour identifier une infestation, indique Jean-Philippe Frère, vice-président de la Chambre d’agriculture. Ça a permis de rassurer les gens, de savoir qu’ils peuvent nous contacter, nous ou la Fredon, en cas de suspicion. Nous avons besoin d’un maximum de réactivité."

En effet, si aucun pro n’a encore été touché, la Xylella fait peur. "Si jamais un oléiculteur est touché, il n’a pas le droit, même après arrachage, de replanter sur la parcelle l’une des 350 essences susceptibles d’être touchées par la bactérie. En gros, on ne fait plus rien. Même chose si on doit abattre les végétaux dans un rayon de 100 mètres [normes européennes] de l’arbre infecté. On reste comme ça 5 ans, 10 ans? Si l’on ne plante rien sur cette période, de toute manière, on est mort.."

Fonds de soutien et voyage en Italie

Alors, place à l’action, en faisant passer "quelques messages aux services de l’État." En redemandant l’éradication des plants de polygales à fleurs de myrte, où s’est développée la Xylella dès 2015.

"On nous a redit que c’était impossible." Ce qui est possible, en revanche, et a même été acté, c’est la création d’un fonds de soutien. "Il sera autofinancé et une ponction de 50 euros par exploitation se fera, via la MSA [mutuelle sociale agricole], à l’échelle nationale. Ça représenterait 150.000 euros, plus 300.000 euros de l’Europe. Ça permettra de venir en aide à un pro s’il est touché. Après, s’il y a une forte propagation, la somme sera vite dépensée mais c’est mieux que rien..."

En parallèle, des études vont être menées par la Fredon pour savoir s’il y a "une vie après la mort". À ce titre, Jean-Philippe Frère indique que la Chambre d’agriculture organisera, dans les prochains mois, un voyage dans les Pouilles, région italienne infectée dès 2013 et où l’espoir renaît.

"Nous aurions dû faire ça dès 2015... Nous avons l’exemple d’un oléiculteur qui a fait une taille très sévère sur des arbres infectés et ils repartent. Nous allons nous y rendre, rencontrer les pros, les chercheurs. Il y a des solutions à trouver."

Un voyage, pour continuer d’y croire. "Donnons-nous une chance, conclut-il. Mais on n’est pas fous: si on voit que rien n’est possible, on fera ce qu’il faut."