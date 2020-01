WEB SERIE, épisode 5. La popote maison à l'assaut des poubelles !

Mettre sa poubelle jaune au régime

Dans le viseur de Natacha, il y a d’abord les yaourts. Chez elle, ils représentent une soixantaine de pots en plastique jetés tous les mois dans le conteneur de tri. Soit plus de 700 par an. Pour y remédier, cette ex Parisienne récemment installée avec mari et enfants en terres azuréennes, ressort de ses cartons sa vieille yaourtière.

En mélangeant une brique de lait et un yaourt industriel (dans un pot en verre), Ambre, sa benjamine, et elle préparent en trois minutes sept yaourts, garnis de confiture dans le fond. Mais patience : la cuisson dure, elle, neuf heures. "NEUF HEURES, quoi ?!", lance Ambre, impatiente.

Manger mieux et meilleur

Troquer les produits industriels pour du fait soi-même, c’est aussi consommer plus vertueux. Incontournable des goûters, la pâte à tartiner en est l’exemple parfait. Si notre famille néo-cagnoise n’en achète que peu de pots par an (et qu’ils finissent dans le conteneur de recyclage du verre), c’est aussi pour éliminer l’huile de palme, responsable de la déforestation, qu’elle décide de la fabriquer.



Pour cela, chocolat et noisettes en vrac, associés à du sucre glace, du lait (liquide et concentré) et du beurre font l’affaire. Le résultat, à 7,66€ le kilo, n’a rien à envier à son concurrent, si ce n’est les 2€ de moins affichés au kilo par ce dernier les jours de promo au supermarché...

Rien ne se jette, tout se cuisine!

Si cuisiner zéro déchet peut réclamer de la patience, cela demande aussi de l’ingéniosité. En regardant, par exemple, d’un autre œil ses restes alimentaires. En France, le pain représente 14 % du gaspillage dans les poubelles des ménages et des commerces, selon l’association France nature environnement. Pour éviter que ses baguettes rassies n’atterrissent dans son sac d’ordures, Natacha les recycle dans un gâteau aux pommes dé-li-cieux.

Rentable et ludique, la session cuisine a généré pour tous déchets une brique de lait, une boîte d’œufs, un pot en verre et une boîte en métal. Qui dit mieux?