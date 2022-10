Vous les avez sans doutes aperçues, on vous dit ce que faisaient ces personnes en combinaison blanche sur une plage de Menton

Alerte pollution. Un navire accidenté du côté d'Imperia perd du fuel et de la soude caustique. Le courant ligure est en train de tout ramener vers nos côtes. Vintimille et la préfecture donnent l’alerte. Les communes de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin se mobilisent et s’organisent.

Pas de panique, il s’agit d’un exercice grandeur nature de gestion de crise en mer. Depuis mercredi matin, dans le cadre de l’accord Ramoge - accord intergouvernemental de coopération entre les Etats français, italien et monégasque pour la préservation du milieu marin - tous les acteurs engagés dans la lutte contre la pollution marine sont sur le pont.

La première phase s’est déroulée dans les locaux de la CARF - communauté de la Riviera Française - à Menton. Il fallait s’assurer de l'efficience des différents moyens d’information de communication. Se rappeler le protocole et la procédure. Avant les phases pratiques, sur le terrain.

Un barrage flottant déployé à vitesse grand V

En début d’après-midi, un barrage flottant a été déployé au vieux port de Menton. L’idée étant d’en fermer l'embouchure pour empêcher les nappes d’hydrocarbure d’atteindre les bateaux et des zones particulièrement difficiles à assainir une fois souillées. Un équipement dont s’est doté la ville depuis déjà plusieurs années, stocké sur site et très facilement déployable. En moins de dix minutes, la protection était en place.

Dans la foulée, il a été question de rejoindre la plage de Gorbio, à la frontière avec Roquebrune-Cap-Martin.

La police municipale a déployé un dispositif de protection du site, écarté les passants et vidé l’espace de ses quelques occupants. Marie-Laure Morgado, du pôle hygiène, santé et sécurité a pris le contrôle des opérations. Livrant la procédure et donnant les instructions avec un aplomb et une fermeté qui a immédiatement plongé tous les participants dans un exercice qui semblait plus vrai que nature. Des hommes des services techniques de Menton et de Roquebrune se sont équipés de manière à aller effectuer des relevés.

Sous le regard ébahi des promeneurs…

Un accompagnement solide