Voici le triste et lamentable butin du nettoyage du port de Beaulieu-sur-Mer par des bénévoles

Des pneus, des bouteilles et même une batterie… Autant de déchets qui "n’ont rien à faire au fond de l’eau et souillent notre Méditerranée", déplore Eric Dulière, le président de l’association Anao dont les plongeurs expérimentés ont participé à ce nettoyage "très technique en raison de la vase et mouillages".

Ils auraient préféré faire moins bonne récolte ce samedi. Il faut dire que les moyens avaient été mis pour nettoyer l’entrée du port de Beaulieu au niveau des chantiers de Monaco Marine. "Cette entreprise est consciente que son activité peut avoir des conséquences et c’est pourquoi elle nous sollicite chaque année et met à notre disposition des grues pour faciliter notre intervention. Le port avait également déployé des barges", souligne Eric Dulière.

Si une partie de cette pollution est "d’origine locale" elle est aussi "la conséquence des courants marins qui charrient des déchets et les concentrent à l’entrée du port" décrypte le président d’Anao.

D’où l’importance de procéder régulièrement à ce type d’opérations.