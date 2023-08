Tourisme régulé, connaissance des habitants... Voici le tourisme que vous voulez pour la Côte d’Azur et le Var en 2050

Vous avez été très nombreux à participer, au fil de l’été, à notre enquête participative sur le thème "Quel tourisme souhaitez-vous pour la Côte d’Azur et le Var en 2050 ?".

Concernant les problèmes que génère le surtourisme sur le territoire, le non-respect de l’environnement arrive en tête de vos préoccupations.

Christian, à Mandelieu-la-Napoule, pointe du doigt les aéroports et les bateaux de croisière et observe : "Il est grand temps de réagir, la brume jaune et grise sur la mer devient quasi permanente."

Vous êtes plus d’un quart (25,7% des votants) à considérer même qu’il s’agit du problème numéro un, juste devant la surpopulation (21,2%) et la densification de la circulation (19,5%).

"J’ai été obligée de déménager de Hyères dans le Haut Var, écrit Pat, à cause de la surpopulation, de l’augmentation des prix en période estivale, de l’impossibilité d’accéder aux différentes infrastructures et animation en raison de la surfréquentation."

Nadine renchérit : "Nos beaux villages un peu éloignés de la Côte deviennent eux-mêmes des cités dortoirs surpeuplées et sur bétonnées".

Quatrième point noir, et pas des moindres aux vues des restrictions imposées à notre territoire depuis l’année dernière, la surconsommation de la ressource en eau vous fait aussi réagir (17,7%), juste devant la difficulté à accéder à un logement (8,8%) et les problèmes de parking (7,1%).

Témoin de la tension qui entoure le sujet, le commentaire de René à Nice : "Trop c’est trop! Les restrictions d'eau sont draconiennes alors que certains touristes prennent jusqu'à quatre douches par jour !" Vous êtes aussi nombreux à pointer du doigt les pelouses arrosées, les douches de plage, les villages à sec, notamment dans l’arrière-pays varois, particulièrement touché.

Comment répondre à ces différents enjeux? Vous avez été nombreux à nous partager votre avis. Une tâche compliquée car "n’oublions pas que [le tourisme] est ce qui fait vivre notre région", commente Bruno à Sanary-sur-Mer.

Voici vos suggestions.

Des habitants acteurs de leur territoire et des touristes respectueux des autochtones sont une de vos revendications. Photo Nice-Matin..

Des habitants acteurs

Vous avez également été nombreux à vouloir mettre les habitants au centre de la démarche. Le touriste idéal? "Un éco touriste qui s'intéresse à notre patrimoine, à nos paysages, qui cherche à nous connaître", souligne Tony à Vallauris.

"Un tourisme respectueux des gens, de l’environnement et de la nature sachant que les conditions se dégradent (quantité d’eau disponible, température)", renchérit encore Sylvain à Nice.

"Il faut créer du lien avec les populations locales, dynamiser le modèle local en s’appuyant sur les professionnels", ajoute Sylvie à Mandelieu-la-Napoule.

"Un tourisme de partage favorisant les découvertes et les contacts humains", commente encore Philippe à Cannes.

Faire la promotion de sites moins touristiques et répartir les flux également dans le temps. Photo Nice-Matin..

Une meilleure communication

"J’ai un logement sur Airbnb et j’aimerais avoir un dépliant ou un QR code à leur fournir pour mieux les sensibiliser aux exigences locales", commente Sylvie à Cannes.

Un avis partagé par Pat, à Villeneuve-Loubet : "Il faudrait faire la promotion de sites moins connus afin d’éviter que seuls ceux qui ont les moyens attirent le visiteur".

"Pourquoi ne pas s’inspirer de pays comme la Slovénie et élaborer une Charte verte?", interroge Vincent dans le Var. Connue pour avoir pris de nombreuses mesures pour réduire son empreinte carbone, la Slovénie fait office de modèle en Europe.

Les loueurs de biens doivent participer à la communication, renchérissent Nadine, à Hyères, et Sylvain à Vidauban. "Notamment concernant le bruit, l’environnement, le respect des locaux…"

Une fontaine à sec dans un village témoigne de la nécessité de faire attention à la ressource en eau. Photo Frantz Bouton..

Des ressources préservées

"Le gaspillage est insupportable, commente Corinne à Antibes. Que les douches cessent sur les plages, les agriculteurs sont bien plus importants."

A la Seyne, Nicolas propose de "réduire la pression de l’eau dans les habitations et d’installer un minuteur de consommation d’eau ou d’électricité".

Le Seynois propose également "de ne pas sortir les poubelles en cas de vent et d’installer obligatoirement un système de fermeture des poubelles qui peuvent tomber et se déverser dans les rues".

A Saint-Raphaël, Hervé propose d’installer des compteurs d’eau qui se bloquent après une consommation maximum quotidienne.

"Attention au dogmatisme", prévient encore Philippe à Cannes.

Etaler les flux des touristes toute l'année, c'est l'une de vos propositions. Photo Patrice Lapoirie..

Un tourisme toute l'année

"Ce serait bien de permettre un tourisme plus étalé dans le temps pour éviter la surpopulation”, précise Danièle, à La Croix-Valmer. Pour ce faire, Olivier, à Nice, propose d’“encourager l’étalement des voyages et séjours, des tarifs attractifs en juin et septembre, des quotas en juillet-août, des déplacements en transports en communs gratuits sur justificatif en juin et septembre".

Vous êtes également nombreux à évoquer la mise en place de quotas, notamment concernant les locations courtes durées ou de jauges, comme cela est déjà le cas sur des sites comme Porquerolles.

"Un tourisme responsable et en accord avec les capacités environnementales de notre territoire", souligne Fabrice à La Seyne.

Améliorer les mobilités douces et respectueuses de l'environnement. Photo Philippe Arnassan..

Mobilités améliorées

Pistes cyclables, parking relais, réseau ferroviaire, vous êtes plusieurs à évoquer des solutions pour répondre au problème de la mobilité dans nos deux départements. Que cela soit au niveau du trafic et des embouteillages à répétition ou des TER bondés qui circulent mal, les difficultés rencontrées sont nombreuses. "J’aimerais plus de transports publics, évoque Christophe. Des petites navettes qui circuleraient jusqu’à 2 heures du matin."

Hervé à Saint-Raphaël, évoque la mise en place de parkings à l’extérieur des villes avec des navettes gratuites permettant d’accéder au centre, mais également, l’interdiction de se rendre en voiture dans tous les massifs.

A Eze, Alain évoque l’idée d’un tramway intercities tandis que Jean-Pierre se positionne pour une navette maritime reliant Cannes à Antibes et l’aéroport de Nice à Monaco.

Diversifier l’économie

Vous avez, enfin, été nombreux à souligner l’importance du tourisme dans l’économie locale. Dès lors, comment agir. "On peut prévoir l'installation de start-ups innovantes afin de ne pas tout baser sur le tourisme", souligne Michèle dans le Var.

"Réduire l'impact consumériste des vacances tels que les loisirs mécaniques sur l'eau comme sur terre qui seraient à réduire drastiquement", commente enfin Jean-Paul aux Adrets.