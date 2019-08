Le Bureau de Représentation de Monaco au Brésil a participé à la plus importante conférence brésilienne consacrée à l’innovation et à son écosystème très diversifié de startup.

Au cœur de l’été, le « Gramado Summit », non loin de Porto Alegre, a réuni 200 exposants et près de 2 500 visiteurs par jour. En intégrant le jury de ce Sommet de l’innovation, le bureau monégasque a permis de renforcer la notoriété ainsi que la visibilité de la Principauté comme destination responsable et engagée, et d’approcher des startups avec la même vision.

Du VTC fluvial éco-responsable

L’attribution du premier « Green is the new glam » Award, en référence à la campagne de promotion menée par la Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté, a distingué une startup innovante dans le développement durable, créant du même coup l’événement au sein de la conférence et des médias brésiliens accrédités.

Sur les 10 finalistes, c’est la société Navegue qui a remporté le prix promu par Monaco. Il a récompensé la création d’une application mobile visant à mettre en contact navigants et passagers intéressés par un transport éco responsable sur le fleuve Capibaribe qui traverse la ville de Recife.

Dans la cinquième agglomération urbaine du Brésil, Navegue organise et facilite la mise à disposition de « VTC fluviaux ».