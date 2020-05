VIDÉO. Un père et ses fils croisent une baleine au large de la Principauté

"C'était magnifique. Incroyable. Magique."

Théo Campi, 20 ans, n'a pas de mots assez forts pour raconter l'émotion qu'il a ressentie, ce lundi matin, à bord du bateau de plaisance familial.

"Tôt ce matin, vers 6h30, nous sommes partis du port de Fontvieille pour une partie de pêche. Mon petit frère Thiago est fan de pêche, il était très impatient d'y retourner, après deux mois d'abstinence", raconte son frère, Théo.

Le papa, Grégory, l'ancien footballeur qui a notamment joué à l'AS Monaco, ne pouvait refuser cela à son fils. Alors, cette famille monégasque a attendu l'heure légale du déconfinement, ce lundi 4 mai à 6h, pour prendre le large.

"Il suffit qu'on laisse la nature tranquille..."

Le père et ses deux fils, avec un copain de Thiago, quittent donc le port de Fontvieille à 6h30. L'embarcation passe devant le Musée océanographique, puis vire tout droit vers le large pour rester dans les eaux territoriales monégasques.

Vingt minutes plus tard, Grégory Campi coupe les moteurs. Tout le monde s'équipe pour débuter la séance de pêche. Les quatre garçons patientent une heure et demie, sans que cela morde.

A défaut d'attraper un poisson, ils ont fait la plus belle des rencontres. "Mon père a vu un geyser, au loin, raconte Théo. On a d'abord cru que c'était un dauphin. On en voit de temps en temps par ici. Sans rallumer les moteurs pour ne pas les déranger, on a attendu, simplement en orientant le bateau dans cette direction. Et puis, elle est venue vers nous, pour jouer autour du bateau."

"Elle", c'est une baleine d'"au moins 13 mètres de long", estime le jeune homme.

Une baleine qui a tourné autour de l'embarcation, se laissant filmer sans ronchonner, avant de disparaître dans les profondeurs de la Méditerranée.

Ces Monégasques sortent très souvent en mer. Jamais ils n'avaient fait une telle rencontre. "Il suffit qu'on laisse la Nature tranquille pour qu'elle reprenne ses droits...", soupire Théo.