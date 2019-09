VIDEO. Réchauffement climatique #3. Des solutions locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

"En région Sud les forêts occupent 49% du territoire et cette surface est en constante augmentation, environ 30% entre 1986 et 2012 selon l’IGN," explique Antoine Nicault, coordinateur du Groupe régional d’experts pour le climat. Cette dynamique est plus importante dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes."

Et c’est plutôt une bonne nouvelle, car une forêt en croissance emmagasine beaucoup de carbone.

"Grâce à la lumière du soleil les végétaux utilisent le carbone (C) du dioxyde de carbone (CO2) pour se développer (production de matière organique) et rejettent l’’oxygène (O2) dans l’atmosphère, rappelle Antoine Nicault. Par ce processus, la photosynthèse, la végétation limite la quantité de CO2 dans l’atmosphère en séquestrant le carbone dans ses tissus puis à terme dans les sols."

Ainsi, une partie du CO2 émise par les activités humaines est compensé par l’océan et la végétation qui agissent comme puits de carbone et en absorbe une grande partie, 29% par la végétation à l’échelle mondiale.

Dans le contexte du changement, la forêt méditerranéenne est à la fois la "solution" et victime.

"Si l’on veut augmenter le stockage de carbone dans les forêts, il faut les laisser vieillir"

"Victime car elle est exposée à la fois à l’augmentation progressive des températures, des sécheresses estivales et à l’augmentation très probable en fréquence et en intensité des événements extrêmes. Avec pour conséquence une baisse de productivité, une détérioration l’état sanitaire, et l’augmentation de grands incendies. Cela implique des mesures de gestion qui devront permettre de concilier économie forestière, préservation de ses capacités de stockage du carbone, limitation du risque d’incendie et préservation de la biodiversité."

"Si l’on veut augmenter le stockage de carbone dans les forêts, il faut les laisser vieillir, poursuit Antoine Nicault. Si elles sont exploitées il faut privilégier le bois de construction (stockage ex-situ du carbone) au bois au bois de chauffage (retour du carbone dans l’atmosphère)."