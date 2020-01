VIDEO. La caserne de Fontvieille des pompiers de Monaco a été recouverte de panneaux solaires... en attendant l'église Saint-Nicolas

La pose de ces panneaux "classiques" a nécessité un mois et demi de chantier et marque une première en Principauté par l’utilisation d’une teinte terracotta "pour une meilleure symbiose et une intégration harmonieuse dans le site". Au contraire des bâtiments modernes qui tolèrent les panneaux traditionnels noirs et bleus.

Quant au rendement de ces panneaux de 1 mètre par 60 cm, disposés sur 60 mètres linéaires de rails, "ce ne sont pas les panneaux les plus performants, où maintenant on est à 400 W crête, là c’est du 255 W", précise Anthony de Sevelinges. L’implantation sur des tuiles, contrairement à un dallage plat a, certes, imposé un angle d’exposition fixe, mais a présenté trois avantages. "Une mise en œuvre plus facile, des panneaux qui ont tendance à chauffer moins, et une meilleure étanchéité".

Un local technique, dans les combles, complète le dispositif. Le courant continu produit par l’énergie solaire y est converti en courant alternatif par le biais d’onduleurs. En bout de chaîne, un écran, placé à l’entrée de la caserne, informe en temps réel les habitants et pompiers de la production et la consommation du bâtiment. Avec déjà une première certitude. Sans surprise, les mois de décembre et janvier sont les pires en termes d’ensoleillement.

