VIDÉO. Déconfinement: il filme la mer polluée par des masques et gants jetables à Antibes

"On ne peut pas dire que ce que l’on retrouve en plus des mégots, des macrodéchets, des canettes… a été jeté dans la mer volontairement. Le vent a pu les mener dans un vallon. Difficile de connaître le poids de l’incivilité dans tout cela, mais effectivement elle est bel et bien là", tempère Christophe Geloni, créateur du collectif Ensemble pour la protection du littoral antibois qui ne s’étonne guère de la présence de ces déchets liés au Covid-19.

"À la sortie de certains supermarchés on les voyait déjà traîner çà et là des masques et des gants. Il y a aussi les lingettes désinfectantes jetées dans les toilettes, une autre problématique qui finit au même endroit."

Pile dans la mer.

"Bien évidemment ce problème n’est pas antibois. Il est national. Les communes de l’Atlantique sont confrontées au même défi."

Celui de faire respecter la planète. Une dynamique impulsée par les nombreuses associations de terrain telles que Les Fonds Bleus.

Mais les mesures sanitaires empêchant les regroupements risquent-elles de freiner le mouvement des nettoyages citoyens?

"C’est un risque. Et pourtant, je me répète mais il ne faut pas attendre une action d’ampleur pour agir. Encore plus aujourd’hui où nous ne savons pas s’il sera possible d’en organiser une cet été", indique Christophe Geloni qui encourage chacun à ouvrir grands les yeux et les sacs-poubelles.

"Ce n’est pas sorcier de se lancer dans un ramassage. Il suffit d’être équipé et de faire attention."

D’autant plus qu’il s’agit d’un usage dynamique de la plage. Un bon moyen de prendre l’air en contribuant à offrir une (petite) bouffée d’oxygène à la mer.

Parce que comme le souligne Laurent Lombard, il reste de l’espoir: "Il n’est pas trop tard!".