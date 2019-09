VIDEO. Cet Azuréen a inventé une machine pour transformer les déchets plastique en carburant

Surmontée d'une tour de près de 2 mètres, "Chrysalis" produit du carburant à partir de déchets plastique*.

Port Vauban à Antibes, sous un soleil de plomb, le comédien Samuel le Bihan, ardent défenseur de l'environnement et Christofer Costes, l'inventeur, posent côte à côte devant une machine rutilante. Le fruit d'une aventure née de l'engagement de ces deux hommes en faveur de l'environnement.

"Il y a quatre ans, j'étais à Bali, un endroit magnifique, rembobine Samuel le Bihan. Je me suis retrouvé à surfer au milieu d'une soupe de plastique. Pour trouver des solutions, on a monté avec des amis l'association Earthwake, le réveil de la terre. Notre idée est de financer et de valoriser des inventions qui donnent de la valeur aux déchets."

Et ainsi contribuer à relever un défi majeur: "si on ne fait rien, il y aura en 2050, plus de plastique que de poisson dans les Océans. Mais aller récupérer cette pollution a un coût énorme. On s'est dit qu'il fallait créer une économie du déchet. Parce que les êtres humains ne jettent pas ce qui a de la valeur."

Trois années de "recherche développement"

Pendant ce temps à Puget-Théniers, Christofer Costes, 35 ans, BTS d'électronique en poche, cherche comment recycler les sacs plastiques.

"J'ai eu le déclic en voyant les quantités qu'on jetait avec ma femme, car tout un tas d'emballages ne peuvent pas être triés."

Il cogite, surfe sur internet et tombe sur des articles sur la "pyrolyse du plastique". "Ce procédé donne du carburant, mais le problème c'est qu'il n'est pas de bonne qualité et chargé en cire." Pour contourner la difficulté, il assemble dans son garage un prototype. Et, un soir, le geotrouvetou tombe sur une émission consacrée aux actions de l'association Earthwake contre la pollution plastique.

"J'ai envoyé un mail pour leur présenter mon projet. Ils m'ont dit banco."

L'association finance pendant trois ans le travail de recherche développement de Chrysalis.