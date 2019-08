VIDEO. Ce bar de Monaco offre une bière contre un verre de mégots

Voilà une campagne qui a dépassé les frontières. À l’initiative de ce projet, un bar espagnol, Tibu-Ron à Barcelone. L’idée est simple : le bar accepte d’offrir un verre de bière (25 cl) à quiconque ramènera un verre rempli de mégots de cigarettes ramassés çà et là. Ou un soda pour les mineurs. Depuis lundi, le Stars’N’Bars est le premier restaurant monégasque à avoir rejoint le mouvement.

"Une opération ludique, non donneuse de leçon"

"Il ne se passe pas un jour sans que l’on voie quelqu’un jeter un mégot par terre ou dans la mer. Quand on a vu cette campagne sur les réseaux sociaux, on s’est dit qu’on devait le faire nous aussi", raconte Louise Svensson, responsable de la division environnementale et commerciale du restaurant.

Depuis le début de la campagne, six pots ont déjà été récoltés. "C’est une opération ludique et non donneuse de leçon. On compte sur la bonne volonté des clients", ajoute la responsable. Il est important de rappeler qu’il ne suffit pas d’arriver au restaurant avec déjà en main un pot de mégots. Le but étant de ramasser ceux polluant le littoral et les abords du port. C’est donc le bar qui fournit le pot à remplir.

Les mégots, un problème récurrent

Cette campagne permet aussi de rappeler l’impact négatif des mégots de cigarette sur l’environnement. L’Organisation mondiale de la Santé indique que 10 des 15 milliards de cigarettes vendues chaque jour sont jetées par terre. Un chiffre colossal quand on sait, qu’un seul mégot abandonné suffit à polluer 500 litres d’eau. "On espère que cette initiative encouragera d’autres établissements à faire de même." Alors, à qui le tour ?