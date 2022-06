UPAINT: l’art urbain pour réveiller les consciences écologiques

À l’invitation du festival Upaint (ex-Upaw), quinze de ces gardiens de l’art urbain et du graffiti ont carte blanche pour sensibiliser à un thème environnemental: la préservation de la vie sauvage dans les zones rurales et montagneuses du sud de la France. "L’idée est d’améliorer la cohabitation entre l’homme et l’animal. Des espèces sont menacées dans nos forêts: le loup, le renard, l’ours", précise Cinzia Colman, organisatrice de l’événement.

Sur les terrasses du Soleil près du casino de Monte-Carlo, à l’ombre d’un barnum, Alice Pasquini, Futura, Dario Vella, Mr OneTeas, Pez, The London Police et bien d’autres ont dégainé leurs bombes, pinceaux et pochoirs pour remplir le mur d’expression libre à leur disposition. "Il n’y a pas un artiste qui a le même style cette année", s’enthousiasme Cinzia Colman.

Ici, Curtis Hylton a peint une chouette avec une empreinte très florale. Là-bas, Bordalo II a choisi des matériaux récupérés pour sculpter un renard. Dan Kitchener, lui, privilégie l’aérosol à main levée et délaisse les accessoires.

Une vente aux enchères lundi soir

"J’utilise, personnellement, beaucoup de scotch et de couleurs vives pour représenter deux animaux en voie d’extinction: le toucan et le renard, confie, quant à lui, Tim Marsh. Ces tableaux colorés peuvent paraître, de prime abord, très joviaux mais quand on se plonge dedans, ils livrent un message beaucoup plus profond."

Toutes les œuvres seront vendues aux enchères demain à 18h30, en présence du prince Albert II. La somme récoltée financera un programme de la Fondation Prince Albert II sur le thème de cette édition.

Savoir +

Upaint. Jusqu’au 20 juin, de 10h à 20h, sur les terrasses du Soleil près du Casino de Monte-Carlo. Les enchères de clôture auront lieu ce lundi 18h30 sur place ou en ligne sur www.invaluable.com