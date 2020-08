Une zone sans pêche de 66 hectares sanctuarisée au Cap d'Antibes pour préserver la biodiversité

En clair, il s’agit de préserver un espace pour assurer la pérennité des fonds alentour. Un système vertueux qui prend comme source cette cale de pêche constituée d’un plateau rocheux coralligène: "Le cantonnement s’étend au-delà de cette roche. Les fonds sableux sont de bonne qualité et accueillent une zone à herbiers de posidonie sur une profondeur de douze à cinquante mètres."

Une zone "riche" également par ses habitants: "Barracuda, congre, mérou, dorade, denti, rouget…"

Bref du beau monde qui fait mouche lorsqu’il s’agit de leur rendre visite pour une session plongée: "Bien évidemment, les plongeurs auront toujours le droit de venir admirer la Pesquerolle."

Pression oblige, il s’avère on ne peut plus urgent d’agir maintenant: "Ce qui est réalisé aujourd’hui compte pour les années à venir. Le temps file."

Du concret donc, qui pourrait créer l’émulation sur le littoral antibois? "Il serait envisageable d’étendre la zone créée mais également de monter d’autres dossiers pour de nouveaux secteurs. C’est une possibilité, d’autres endroits pourraient s’y prêter. Mais cela viendra dans un autre temps."

Et pour cause: il faut d’abord faire passer le message auprès du grand public et mener de front la surveillance du site.

Un vaste enjeu.

Respect de la réglementation, un enjeu pour son avenir

Sur le papier, la création d’un cantonnement de pêche semble évidente. Mais dans les faits, comment être sûr de pouvoir réellement protéger cette zone? "Comme ce projet est à l’initiative des professionnels de la pêche, nous n’avons aucun problème là-dessus. Notre source de vigilance sera donc centrée sur la pêche de loisirs", indique Didier Laurent qui sait ô combien cet espace s’avère prisé par les amateurs de lancer de ligne: "S’il est question de placer un balisage, la municipalité s’est engagée à le financer. Bien évidemment les soixante-six hectares apparaissent sur les cartes Shom***."

Quid des plaisanciers du dimanche et des amateurs de transgression en tous genres? "Sur ce secteur, le pouvoir de police revient à l’Etat. Pour autant, nous souhaitons tous être acteur de la surveillance de ce site. La présence de humaine demeure indispensable pour que l’état de l’espace ne soit pas dégradé."

Et l’on ne parle pas uniquement des amoureux de la canne. Puisqu’il est également interdit de procéder à toute forme de chasse au harpon.

À noter : les contrevenants pourront être passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 25.000€. Et pour cause, cela s’apparenterait à du braconnage.

Concernant le cantonnement du Cap Roux (voir encadré), ce dernier est gardé par le service environnement, mer et forêts de la mairie de Saint-Raphaël, par la prud’homie de pêche, la police, la gendarmerie et plusieurs membres de l’ONG Sea-Shepherd.

A titre d’exemple, si en 2015 plus de 200 infractions ont été relevées dans le secteur protégé, l’an suivant ce sont seulement 80 qui ont pris place là-bas. Une tendance qui pourrait montrer l’importance de la communication mais surtout de la répression lors des premiers mois de haute saison. Moment clé où la pression monte d’un cran avec un flux plus important de bateaux.

*Avec la Direction départementale des territoires et de la mer, l’Agence Française pour la biodiversité et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

**Relatif à la pêche.

***Service hydrographique et océanographique de la Marine.