Une torche écologique pour éclairer la COP 24

En prélude à la COP 24, qui s'ouvrira le 3 décembre prochain en Pologne, la Principauté a été choisie cette année comme départ de relais de la torche symbolique « Light us » vers Katowice (Pologne).

À l'initiative de l'association MIPAI (The Mediterranean Intelligence and Public Affairs Institute) présidée par Ayoub Makhloufi, cette torche autonome en énergie, intelligente et connectée, qui a vu le jour lors de la COP 21, est devenue le symbole du...