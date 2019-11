Dans le cadre de la politique de transition énergétique du gouvernement princier, le Service de maintenance des bâtiments publics a réalisé une installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la caserne des pompiers de Fontvieille.

Cette installation, d’une surface de 490 m², comprend 299 panneaux photovoltaïques. Elle permettra de produire 113 MWh d’électricité injectée directement dans l’installation électrique de la caserne.

Cette production permettra de réduire le rejet de CO 2 dans l’atmosphère de 9,3 tonnes par an et de rendre l’ensemble de la caserne et ses 40 logements autonomes électriquement à près de 37 %.

Il est à noter qu’avec 113 MWh, le champ photovoltaïque sera la plus importante production ENR des bâtiments publics de Monaco.