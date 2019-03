Une semaine de plus 1 M€ pour les aires marines protégées

Mardi 26 mars

Pollution plastique dans les océans

Tout au long de la journée, les animateurs accueilleront les écoliers autour d’animations ludiques et participatives pour les sensibiliser à l’ampleur de la pollution plastique dans les océans et ses conséquences sur l’Homme et l’environnement.

Étudiants en Antarctique

Lancement du 11e programme « Students en Ice », une bourse d’études pour un séjour en Antarctique. Ce concours, réservé aux lycéens monégasques, permettra à deux lauréats de rejoindre l’Antarctique en juillet prochain. Les deux étudiants partis en 2018 présenteront leur séjour devant les lycéens qui vont tenter leur chance.

Mercredi 27 mars

Aire marine éducative de Monaco

Une aire marine éducative est une zone maritime littorale de petite taille gérée de manière participative par les enfants d’une école primaire, favorisant ainsi la connaissance et la protection du milieu marin par un jeune public. Ce concept, né en 2012 aux îles Marquises, a récemment été mis en place en Principauté. Les enfants de la classe de 7e C de l’école des Révoires présenteront le site qu’ils ont retenu pour sa richesse en termes de biodiversité, les premières étapes de la création de l’aire marine éducative et leurs projets d’actions pour la mer.

Vendredi 29 mars

« Malizia Ocean Challenge »

La Team Malizia, conduite par Pierre Casiraghi, participe aux plus importantes courses à la voile dans la catégorie Imoca. En parallèle de ces compétitions, l’équipe s’est donné pour objectif de promouvoir la science, l’éducation et la protection de l’océan, notamment auprès des plus jeunes. Ainsi, Malizia porte l’engagement de Monaco pour l’environnement et la protection des océans au niveau international avec, en ligne de mire, une participation au Vendée Globe en 2020.