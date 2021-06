Une plage du Var ferme pour cause d'eau polluée... par les piscines des résidences secondaires?

"A la suite des dernières analyses des eaux de baignade, indiquaient jeudi après-midi les services de la ville de La Seyne-sur-Mer, un arrêté de fermeture momentanée et préventive de la baignade au niveau du poste de secours de Mar-Vivo, chemin Hermitte, a été pris."

Un phénomène semble-t-il assez classique.

"A chaque début de saison, et ce depuis bien des années, indique Jo Minniti, adjoint en charge de la vie nautique, ce souci de pollution, très localisé sur Mar Vivo, est observé. Il coïncide avec l’arrivée des propriétaires de résidences secondaires, et avec le nettoyage des piscines dont la vidange passe dans le pluvial et finit à la mer. Rien ne démontre que ce soit la cause des mauvais résultats d’analyses effectuées mercredi, mais c’est une hypothèse."

Toujours est-il que de nouveaux prélèvements seront effectués ce vendredi. Dans l’attente des résultats, la baignade restera interdite à Mar Vivo.

En tout état de cause, reprend Jo Minniti, cette pollution "n’a rien à voir" avec les travaux maritimes entrepris depuis le début de la semaine sur la plage des Sablettes.